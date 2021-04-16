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Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

16.04.2021 / 13:19
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность либо ее специальный статус».

В частности, который парламент принял 30 марта 2021 года.

Как сообщается на сайте главы государства, закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать эти цифровые документы во время поездок в пределах Украины, при медицинском обслуживании или для банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

В сообщении отмечается, что сейчас около 5 млн граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карт) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дия". Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта приняла во втором чтении законопроект №4355, повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении "Дия" на юридическом уровне. Биометрический заграничный паспорт и ID-карта в "Дии" станут полным аналогом бумажного и пластикового на законодательном уровне с 23 августа 2021 года.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Источник

закон, Зеленский, е-паспорт
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