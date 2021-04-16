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Меркель и Байден обсудили Украину и призвали Россию сократить наращивание войск

16.04.2021 / 10:54
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден призвали Россию отвести войска от границы с Украиной для деэскалации ситуации в регионе.

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В среду, 14 апреля, Меркель и Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили последние события на Востоке Украины и призвали Россию избегать дальнейшей эскалации.

"Канцлер и президент договорились, что Россия должна сократить последнее наращивание войск, чтобы снизить эскалацию ситуации", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

В заявлении Белого дома говорится, что Байден и Меркель "выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден беседовал с президентом России Владимиром Путиным во вторник, чтобы подчеркнуть последствия, которые могут ожидать Россию из-за ее действий.

Напомним, турецкие дипломатические источники заявили в среду, что США отменили размещение двух военных кораблей в Черном море.

Источник

Меркель, Байден
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