Войти | Зарегистрироваться
15:43

пятница,
24 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Запорожский митрополит рассказал, какие духовные лекарства помогут преодолеть вирус

24.04.2020 / 15:23
Запорожский митрополит рассказал, какие духовные лекарства помогут преодолеть вирус
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
По его словам, всегда нужно бороться с причиной, а не с последствиями той или иной болезни, необходимо изменить себя, поскольку та «форма жизни, к которой пришло нынешнее человечество, есть следствие глубокой деградации нашего духа»

Искреннее покаяние, молитва и примирение поможет человечеству преодолеть мировые катаклизмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Есть три лечебные процедуры, применив которые, мы могли бы победить вирус.
Первое - это покаяние каждого из нас. Нужно покаяться в абортах, в блуде, в злобе, в ненависти друг ко другу, в осуждении, в зависти, во всей той нечистоте, которая живет в наших сердцах.
Второе - это молитва. Если бы каждый из наших граждан хотя бы десятую часть того времени, которую он проводит у экранов телевизоров и компьютерных мониторов, потратил на молитву, на беседу с Богом, на чтение Евангелия, то света на земле стало бы больше.
Третье – это всеобщее прощение и примирение. Нужно всех простить и никого не осуждать. Необходимо прекратить любую войну и любое пролитие крови. Энергия вируса питается человеческой злобой, кровью и страданиями невинных людей», - подчеркнул владыка.

По его словам, всегда нужно бороться с причиной, а не с последствиями той или иной болезни, необходимо изменить себя, поскольку та «форма жизни, к которой пришло нынешнее человечество, есть следствие глубокой деградации нашего духа»

«Реализовав эти три условия, мы сможем остановить пандемию (чему есть множество примеров как в Библейской, так и в Церковной истории). Я хорошо понимаю, что, несмотря на кажущуюся простоту, эти задачи станут непреодолимым камнем преткновения для большинства людей, ведь они забыли, что такое молитва и не имеют опыта борьбы со своими страстями», - сказал митрополит Лука.

Он напомнил, насколько важно довериться Богу и хранить душевный мир.

«Нужно положиться во всем на волю Божию. Это не означает, что мы физически избежим заражения и возможной смерти. Но этим мы приобретем в сердце мир и избавимся от страха. А это важно, потому что страх, беспокойство и уныние убивают не только тело, но и душу. Христос пришел в мир спасти всего человека, уничтожить страх смерти и дать жизнь вечную. Возложим же все упование свое на Спасителя душ и телес наших!», - заключил владыка Лука.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.