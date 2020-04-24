Войти | Зарегистрироваться
15:43

пятница,
24 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Никакой конкретики по встрече "нормандской четверки" нет - Песков

24.04.2020 / 15:14
Конкретный планов проведения встречи в "нормандском формате" в режиме видеоконференции пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких набросков по этому поводу нет", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "ситуация реализации минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего".

"Поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Источник

Песков, нормандская четверка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.