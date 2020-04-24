Никакой конкретики по встрече "нормандской четверки" нет - Песков

"Пока никаких набросков по этому поводу нет", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "ситуация реализации минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего".

"Поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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