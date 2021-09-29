Песков: саммит Нормандской четверки хотелось бы провести как можно раньше, но его надо подготовить

"Да, такой риск есть, всем бы хотелось провести его как можно раньше и в целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос о желании Киева провести этот саммит до ухода Меркель с поста и о том, есть ли риск, что это не удастся.

"Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и, действительно, это было бы хорошо. Но здесь есть очень важное "но". Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договорённостей", - отметил Песков.

По его словам, подготовкой этого возможного саммита и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники.

"Но пока похвастаться особыми результатами мы не можем", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров стран Нормандской четверки по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе состоялся до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского.

"Продолжаются консультации в Нормандском формате, как видеоконференции, так и реальные встречи между сторонами ... Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до окончания каденции Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала", - заявил Ермак в эфире телеканала "ICTV".

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