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Поможем спасти матушку Екатерину: нужны деньги на срочную операцию

29.09.2021 / 13:20
Поможем спасти матушку Екатерину: нужны деньги на срочную операцию
Источник: Центр информации УПЦ
Матушка воспитывает троих детей - 7, 4 и 2 года

Супруга клирика Киевской епархии иерея Владимира Слободнюка - Екатерина Слободнюк уже прошла 8 химиотерапий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, весной матушке Екатерине поставили диагноз: рак молочной железы 2б стадии, и мы срочно собирали средства на химиотерапию.

Матушка воспитывает троих детей - 7, 4 и 2 года. Младший ребенок нуждается в особом уходе и постоянных реабилитациях, так как имеет инвалидность - микроцефалию и повреждение развития.

Сейчас, чтобы спасти матушку Екатерину, необходима срочная операция. Уже есть договоренность об операции в клинике "Медиполь" (Турция).

«Милостью Божьей пройдено 8 химиотерапий. Чтобы продолжить лечение нужна срочная операция и лучевая терапия. Клиника выставила счёт - 39 тыс.дол. Сердечно просим финансовой помощи и молитвенной поддержки! Спаси Господи всех православных христиан!», - обратилась Екатерина Слободнюк.

Сегодня лечение и спасение матушки Екатерины возможно благодаря молитвам, милосердию и посильной финансовой помощи каждого из нас.

Протянем руку помощи, спасем жизнь!

Перечислить средства на лечение можно по реквизитам.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
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