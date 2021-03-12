Войти | Зарегистрироваться
12:50

пятница,
12 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Россия не получала от Украины конкретных инициатив по поводу встречи "нормандской четверки"

12.03.2021 / 11:46
Москва не получала от Киева конкретных инициатив по поводу встречи "нормандской четверки", какие-либо контакты между президентами России и Украины пока не планируются.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента (Украины - ред.) о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четвёрку", и об этом всегда ведётся речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - сказал Песков журналистам 11 марта.

Отвечая на вопрос, не планируются ли между президентами телефонные контакты, он сказал: "Нет, пока нет. Они при необходимости могут быть достаточно оперативно согласованы, но в планах таких контактов нет".

Источник

Песков, нормандская четверка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 марта
11 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.