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Бывшего СБУшника назначили главой Закарпатской ОГА

24.04.2020 / 14:43
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Об этом свидетельствует указ президента № 151, Закарпатская областная госадминистрация

Дословно: "Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации".

Сейчас с визитом в Закарпатье поехал премьер Денис Шмыгаль и первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Трофимов, где уже представили Петрова.

Во время представления Петров определил три направления работы на посту главы Закарпатской ОГА:

Борьба с распространением коронавируса.

Завершение реформы децентрализации в области.

Активное сотрудничество с правоохранителями области в борьбе с бандитизмом, незаконным оборотом оружия, наркоторговлей, взяточничеством, злоупотреблением с бюджетными средствами, контрабандой и злоупотреблениями в лесной отрасли.

Трофимов сказал, что перед Петровым стоит 3 главные задачи: эффективный менеджмент в бюджетной части, успешное завершение реформы децентрацизации и привлечение инвестиций в развитие региона.

Петров имеет два высших образования - юридическое и экономическое, кандидат юридических наук, получил звание "Заслуженный юрист Украины". 28 лет проработал в Службе безопасности. Имеет воинское звание генерал-майор. Участник боевых действий в зоне АТО.

На заседании регионального штаба у Петрова спросили, планирует ли он посетить "легендарный" туалет на КПП в Чопе, который годами ждет ремонт? Петров ответил, что посмотрит, "что там плавает, откуда оно плавает и кто виноват в том, что оно плавает".

Он обещал взять этот вопрос на контроль, потому что это "наша визитная карточка при пересечении государственной границы".

Напомним: 17 апреля Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Назначен на эту должность Петров был в августе 2019 года.

Тогда же журналисты Bihus.info выяснили, что перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.

24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркиян Мальский.
До этого и.о. главы Закарпатской ОГА был Алексей Гетманенко.

Источник

Петров, Закарпатская ОГА
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