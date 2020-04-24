В Киеве уже более тысячи больных COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 23 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 70 человек, из них 5 медиков. Один случай летальный.

Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Заболели 34 женщины (от 21 до 84 лет), две девушки до 17 лет, 29 мужчин (от 26 до 71 года) и 5 ​​юношей до 17 лет.

В больницы были госпитализировали 24 пациента, остальные лечатся дома.

За минувшие сутки выздоровели 6 киевлян, в общем вылечились от коронавируса 45 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 578 новых случаев COVID-19, 13 человек умерли, 80 человек вылечились. По состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

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