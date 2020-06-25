Лиза Богуцкая: «Я - фашистка»

Скандальные заявления нардепа от «Слуги народа», главы комитета ВР по вопросам социальной политики Галины Третьяковой не просто вяло осуждаются, но даже получают поддержку. Как передает From-UA, об этом на Facebook пишет блогер Денис Петров.

По его словам, коллега Третьяковой по фракции Лиза Богуцкая в своём посте на фб вместо того, чтобы пристыдить коллегу, хвалится тем, что они вместе с Третьяковой фашистки.

«Вместо осуждения кощунственных тезисов о том, что в малообеспеченных семьях рождаются дети низкого качества, и что необходимо принудительно стерилизовать женщин, какая извращенная неприкрытая радость».

По мнению блогера, «это какая-то абсолютно неприкрытая дикость, в ХХІ веке хвалиться тем, что ты фашист. Тем что ты берешь на себя право решать, кто должен рожать, а кто не должен. И что самое страшное, что это говорит Женщина (???). У которой, судя по всем открытым источникам (в том числе декларации), детей НЕТ. Всяческую дикость Лиза Богуцкая регулярно проявляет в партийном чате: оскорбляет и унижает коллег. Жан Беленюк уже был её жертвой, угу».

Впрочем, пишет Денис Петров, с другой стороны, чему тут удивляться? Ни для кого не секрет, что Лиза Богуцкая ближайшая подружка Михаила Сакашвили, в команде которого она состояла после того, как покинула Крым. А если еще глубже копнуть, то Лиза Богуцкая входит в группу "соросят" в Верховной Раде.

«А что нужно соросятам? Процветающая Украина им точно не нужна – им нужен полигон для воплощения своих безумных идей. И если где-то в Вашингтоне решили, что украинским женщинам нужно запретить рожать, то так оно и будет… И если в Украине появились люди, которые открыто называют себя фашистами, то так и до постройки концлагерей недалеко…», считает автор.

Кроме того, блогер посчитал нужным напомнить, что Лиза Богуцкая также дружит со скандальным Гео Леросом. «Дада, тем самым известным муральщиком с нетрадиционной ориентацией. Это тот народный депутат, который пришел на славе и популярности Зеленского и случайно попал в парламент. До этого он малевал шароварные муралы на стенах киевских многоэтажек за деньги USAID и таким образом "осваивал" бюджетные деньги Киева. Потом когда Зеленский пришел к власти на риторике установления мира и когда начались подвижки к разрешению конфликта на Донбассе, Гео Лерос вскрылся, как "консервная банка Порошенко", высказывая позицию против ТКГ и мира в Украине. Тем самым он выдал себя: Гео Лерос - "порохобот" в команде "Слуги народа".