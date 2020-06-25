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Религиозные деятели выступили против прослушивания храмов и молитвенных домов

25.06.2020 / 19:39
Религиозные деятели ожидают реакции Президента на прослушивание синагоги


Религиозные деятели разных конфессий акцентируют на недопустимости проведения в синагогах и других молитвенных помещениях негласных следственных действий, таких как прослушивание и скрытое наблюдение за верующими.

Религиозные деятели призвали президента Владимира Зеленского инициировать проверку озвученных главным раввином Моше Реувеном Асманом фактов проведения в киевской синагоге Бродского негласных следственных действий и его свидетельств об использовании правоохранительными органами, в частности НАБУ, неприемлемых методов советского тоталитарного режима, сообщает РИСУ.

«Храм, молитвенный дом, синагога, мечеть – это святые места для верующих. Поэтому проведение негласных следственных действий в молитвенных помещениях составляет угрозу для свободы вероисповедания, которая является одним из достижений демократии», – отмечается в обращениях глав конфессий.

Также у религиозных деятелей вызывают глубокую обеспокоенность озвученные ребе Асманом примеры преследования верующих за гражданскую позицию духовного руководителя их религиозной общины, который ранее раскрыл ложь в деятельности НАБУ.

Главы разных конфессий Украины ожидают реакции Президента Владимира Зеленского на замечания ребе Асмана к действиям Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по фактам преследования граждан по национальному и религиозному признаку.

По их убеждению, указанная ситуация ставит под угрозу право на религиозную свободу в Украине, законность и верховенство права в деятельности силовых структур, а также репутацию государства на международном уровне.

Обращение подписали:
• Глава Украинской Греко-Католической Церкви Архиепископ Святослав (Шевчук);
• Старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко;
• управляющий Крымской епархией Православной Церкви Украины архиепископ Климент;
• Муфтий Духовного управления мусульман АР Крым Айдер Рустемов.

Как сообщается, впервые в прослушивании центральной синагоги в Киеве ребе Асман обвинил НАБУ в октябре 2018 года. Бюро тогда отрицало факт прослушивания, который подтвердился позже в материалах судебного дела, известного в медиа как «Золотой Мандарин».

Кроме этого, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что в этом деле детективы НАБУ не только проводят незаконные прослушивания, но и систематически и последовательно осуществляют давление на свидетелей с целью побудить их к даче ложных показаний, проводят незаконные обыски (без решения суда) под вымышленными предлогами, незаконно изымают личные вещи и т.п.

Источник: Inpress.ua
религия, церковь, синагога
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