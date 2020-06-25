Предстоятель УПЦ рассказал о чудесах, которые Бог сотворил для Великого Онуфрия

Преподобный Онуфрий помогает тем людям, которые на первое место ставят не должность, богатство и комфорт, а чистоту Православной веры и свое спасение.

Как сообщает Центр инфорамации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди в день памяти прп. Онуфрия Великого.

«Преподобный Онуфрий помогает тем людям, которые подвизаются, которые борются с собой, которые хранят чистоту Святой Православной веры, которые на первое место в своей жизни ставят спасение — ни должность, ни богатство, ни комфорт жизни, а свое спасение… Преподобный особенно помогает таким людям, и его молитва защищает таких подвижников от падения, от соблазнов, от греха», — в частности отметил Предстоятель.

Как напомнил Блаженнейший владыка, прп. Онуфрий Великий прожил 60 лет в чрезвычайном смирении и терпении отшельником в пустыне.

По словам Архипастыря, прп. Онуфрий был вымоленным ребенком Персидского царя. «Дьявол, предусмотрев, что это будет великий подвижник, который его посрамит, еще до рождения преподобного подошел к царю в облике мужчины и сказал, что ребенок не твой, он от твоего слуги. Если ты хочешь убедиться, что это правда, то брось его в огонь, и если он сохранится, то я говорю неправду», — начал рассказывать житие преподобного владыка, отметив, что царь действительно бросил в огонь своего сына, но Бог сохранил его, и это поразило отца.

После, как добавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, царю явился Ангел Божий и сказал, что он должен идти с ребенком, куда ему укажет Бог. Однако царь ослушался, но то, что сын отказывался от материнского молока, но согласился вкушать молоко оленицы, заставило его прислушаться к словам Ангела. Так они оказались в пустынном монастыре.

Предстоятель подчеркнул, что уже в 7-летнем возрасте прп. Онуфрий отличался сильной истинной верой.

«В монастыре учили о Боге, вере, страха Божия, и преподобному давали каждый день кусок хлеба. Однажды он зашел в храм и увидел икону Божией Матери с Младенцем на руках и почему-то подумал, что Младенец тоже хочет есть, и поделился со Спасителем куском хлеба, — вспомнил такую ​​историю Блаженнейший владыка, отметив, что так продолжалось, пока об этом узнал игумен монастыря и велел юному подвижнику самому попросить хлеба у Спасителя. — И Спаситель дал ему такой большой хлеб, что он едва донес к игумену… Всех это удивило: как такой маленький ребенок имеет такую ​​большую благодать Божию в себе, и такую ​​чистую детскую веру, соединившую с Богом не только мысленно, но и реально. Он жил с Богом, как Адам жил в Раю и ходил пред лицом Божиим».

Когда же Онуфрию исполнилось 10 лет, то он, узнав о монахах-пустынниках, сам решил стать пустынником и тайно покинул монастырь. Ангел привел его в пещеру, где будущий преподобный встретил старца, который и научил его жить в жаркой пустыне. С тех пор он подвизался в пустыне, пока не пришло время перехода в вечность.

По словам Митрополита Онуфрия, Бог послал прп. Онуфрию благочестивого прп. Пафнутия, который искал пустынников и рассказывал людям об их подвигах.

«Они пробыли некоторое время вместе, и преподобный рассказал ему, как первые 30 лет в пустыне ему приносил хлеб и воду Ангел Божий, а в другие 30 лет Бог послал ему пальму, на которой обильно родили финики… Потом появился источник воды», — сказал владыка и добавил: «Настолько он был высок по своему смирению, по своей любви и терпению, что Бог посылал ему Ангела, который приносил Священные Тайны — Тело и Кровь Христовы и причащал его».

В конце проповеди Блаженнейший владыка призвал всех жить по заповедям Божьим и следовать подвигу прп. Онуфрия: «Мы не можем сравниться с преподобным Онуфрием, но можем хоть немного терпеть, хоть немного смиряться друг перед другом и уважать друг друга, любить Бога и любить ближнего».