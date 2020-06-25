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На Ровенщине почтили икону, подаренную афонскими монахами

25.06.2020 / 18:43
На Ровенщине почтили икону, подаренную афонскими монахами
Икона «Достойно есть» Источник: Центр информации УПЦ
На Ровенщине почтили икону «Достойно есть»

В Белевском Рождество-Богородичном женском монастыре на Ровенщине прошли торжества по случаю чествования иконы Богородицы «Достойно есть», подаренной афонскими монахами 90 лет назад.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Ровенской епархии в Фейсбук, образ Пресвятой Богородицы «Достойно есть», переданный со Святой Горы Афон, привезли в Белевский скит в 1930 году.

В день праздника в обители совершили ночную и позднюю литургии, Из-за карантинных ограничений на богослужении присутствовало ограниченное количество священнослужителей и мирян.

«В Белевский скит, поскольку тогда еще не было монастыря, икона попала в 1930 году, ровно 90 лет назад. Подарили образ монахи афонского скита в честь Андрея Первозванного, к нам тогда привез икону Блаженнейший митрополит Дионисий».
В исторических справках есть рассказ о том, с какими трудностями митрополиту пришлось столкнуться, чтобы доставить сюда икону. Когда образ привезли на место назначения, встречали его многолюдно и с большими почестями.

Привезенная с Афона икона Богородицы «Достойно есть» пользуется с тех пор большой популярностью среди паломников. Монахини рассказывают об особых милостях от образа Богоматери, Которая по искренним молитвам помогает во многих праведных делах.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Ровенщина, Икона «Достойно есть»
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