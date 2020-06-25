Почти тысяча больных коронавирусом за сутки – Украина бьет антирекорды

Об этом свидетельствуют данные СНБО

За все время пандемии коронавирус Sars CoV 2 обнаружили у 40 008 украинцев, 1 067 человек умерли от осложнений, 17 758 человек выздоровели. Сейчас болеет еще 21 183 человека.

Во Львовской области за последние сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 204 человек, в Одесской области – у 95-ти, в Киеве и на Закарпатье – у 85 человек, в Ровенской области – у 84-х, на Волыни – у 69 человек.

Ни одного случая за сутки не зафиксировали в Херсонской и Луганской областях.

Летальные случаи от COVID-19 в последние сутки зафиксировано на Закарпатье (5), во Львовской и Ровенской областях (по 3), в Житомирской области (2), в Киевской, Черновицкой и Ивано-Франковской (по 1).

В Киеве в среду, 24 июня, никто не умер от коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 24 июня в Украине провели 23 905 тестов, из них 13 015 – методом ПЦР, а 10 890 – методом ИФА.

По его словам, за последние сутки в стране госпитализировали 206 человек с COVID-19.

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