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Рябошапка: контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет

06.02.2020 / 09:47
Контакта между украинскими и иранскими следователями в деле о сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) нет.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Сотрудничество в рамках уголовного расследования: такого контакта с иранской стороной у нас нет. Мы не понимаем почему", - рассказал журналистам Рябошапка после своего выступления на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, несколько раз контакты с представителями Ирана у Офиса генпрокурора состоялись, но они не получили развития и проводились через представителей отечественного Министерства внутренних дел и посольства.

"Мне сложно это связать с чём-то. Очевидно, что это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Возможно, есть и другие причины", - добавил генпрокурор.

По словам Рябошапки, Украина уже подготовила проект создания общей следственной группы со странами, чьи граждане погибли на борту рейса PS752.

"Пока что, скажем так: шансы не очень велики, что будет общая следственная группа. Поэтому больше надежд на международную правовую помощь и на дипломатические каналы", - отметил генеральный прокурор.

Источник

самолет, крушение, МАУ, Иран, Рябошапка
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