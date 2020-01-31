Рябошапка: Иран меняет информацию о "черных ящиках" самолета МАУ несколько раз в день

А также настаивает, чтобы процесс расшифровки бортовых самописцев происходил в Украине.

Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Дело не в том, что по "черным ящикам" нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Различные должностные лица в Иране предоставляют разную информацию, поэтому к нас нет окончательного понимания", - рассказал Рябошапка.

"Наша позиция заключалась и будет заключаться в том, чтобы расшифровка ящиков происходила в Украине", - подчеркнул генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, будет ли к этому процессу привлечена французская сторона, Рябошапка сказал: "Мы готовы, французы тоже. Они ответили, что предоставят своих экспертов для расшифровки. Готовы привлечь к этому процессу не только представителей Ирана, но и французов, и канадских экспертов".

Генпрокурор пояснил, что фактически проводится два расследования. Одно — гражданское, в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, второе расследование — уголовное.

Также он добавил, что результаты расследования ICAO могут быть приобщены к уголовному. "В целом на основании заключения гражданского расследования затем продолжается уголовное расследование. То есть, это может быть большой и важной частью уголовного расследования", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, где впоследствии должен происходить судебный процесс над виновными в катастрофе украинского Boeing 737, Рябошапка сказал: "По этому поводу существуют разные точки зрения. Поскольку событие произошло в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование".

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе Международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, десять - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Боинг по ошибке сбили иранские военные. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник