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Рябошапка: Украина ждет ответа Ирана по делу о сбитом "Боинге"

31.01.2020 / 09:01
Рябошапка: Украина ждет ответа Ирана по делу о сбитом "Боинге"
Украинская сторона ожидает ответной реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств крушения самолета "Боинг" "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном.

Кроме того, вопрос создания международной следственной группы также еще не решен, отмечает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Мы изначально работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Сейчас ждем ответа на наши вопросы с иранской стороны", - рассказал Рябошапка в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Генпрокурор сообщил, что активно общается с представителями стран, граждане которых погибли во время крушения самолета. "Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, когда именно может быть создана международная группа по расследованию, генпрокурор сказал: "Думаю, в ближайшее время, в течение недели-двух будем иметь результат".

"Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", - подчеркнул Рябошапка.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник 

самолет, крушение, МАУ, Иран, Рябошапка
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