ПАСЕ приняла новый санкционный механизм - Украина выступала против

Соответствующую резолюцию ПАСЕ проголосовала в среду, 29 января.

"Главной целью дополнительной общей процедуры является привлечение стран-членов через конструктивный диалог и сотрудничество к соблюдению своих уставных обязательств и принципов организации и предотвращения избежания наложения санкций", - говорится в резолюции, автором которой является немецкий социал-демократ Франк Швабе.

Следует напомнить, что инициатива ввести так называемый дополнительный санкционный механизм, который предусматривает в процессе возможного наложения санкций на страны-члены координацию действий и взаимное одобрение решений между Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), Комитетом министров (КМСЕ) и генеральным секретарем Совета Европы, была придумана в 2019 году с целью предотвращения наказания России в ПАСЕ за агрессию против Украины и безусловного возвращения российской делегации в Ассамблею. Автором соответствующей резолюции тогда стал нидерландский сенатор, представитель политической группы левых Тини Кокс.

Как отмечается, процедура является именно "дополнительной" к уже существующим полномочиям уставных органов в сфере наложения санкций уставных органов СЕ.

"Эта процедура является исключительной и дополнительной к существующим правилам и регуляторным нормам, а ее имплементация не требует никаких изменений устава (Совета Европы - ред.)", - говорится в документе.

Голосованию за резолюцию предшествовали жаркие дебаты. Делегаты от Украины и группы стран, которые противостоят возвращению РФ в ПАСЕ, отмечали, что новая инициатива проработана так, что ее почти невозможно воплотить в жизнь, реагируя на нарушения странами-членами, в частности, Россией, своих уставных обязательств и принципов.

В свою очередь, представители пророссийского лобби в Ассамблее заявляли, что механизм является сбалансированным и предполагает лучшую координацию и диалог в организации.

Процедура может быть инициирована каждым уставным органом организации: Комитетом министров и Парламентской ассамблеей, - а также генеральным секретарем. Но в процессе ее реализации будут участвовать все три стороны.

Новый механизм включает три этапа: введение общей трехсторонней миссии в страну-член, которая серьезно нарушает уставные обязательства, не придерживается стандартов, фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы; утверждение общей дорожной карты с привлечением страны к диалогу с целью устранения имеющихся нарушений; возможное решение о приостановлении репрезентативных прав страны-члена в КМСЕ, а также/или в ПАСЕ, или исключение страны из организации в целом.

Как заявил в комментарии собственному корреспонденту Укринформа в Страсбурге постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк, украинская сторона не поддерживает указанную процедуру.

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