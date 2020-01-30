Кассационный админсуд возглавляет коррупционер Смокович?..

Как пишет журналист в своем блоге на сайте «Резонанс», это указано в соответствующем решении НАПК. При этом Бойко отмечает, что к ответственности Смокович за это не привлекли.

«Был я вчера в административной «вышке». То есть в Кассационном административном суде в составе Верховного суда, который возглавляет Михаил Иванович Смокович. Был не просто так - на Михаила Ивановича посмотреть, а по делам, точнее - делу, в котором я представляю истца, бывшего офицера Службы безопасности Украины», – отметил он

По словам Бойко, Окружной административный суд Киева иск удовлетворил и обязал СБУ выплатить своему сотруднику зарплату за два года, несмотря на то, что представитель СБУ подал в суд фальшивые документы о том, что деньги якобы были выплачены (суд, проверяя фальшивку, сделал запрос в банк). Но Шестой апелляционный суд не только отменил решение суда первой инстанции, мотивируя это «пропуском срока исковой давности», но еще и запретил обнародовать свое постановление в Едином государственном реестре судебных решений. «И теперь мне было интересно узнать, знают ли подчиненные Смоковича, что на споры по выплате задолженности по зарплате исковая давность вообще не распространяется», – подчеркнул Журналист.

«Так вот, прихожу я в административную «вышку», а там очередь аж на улицу. Охранники на второй этаж посетителей вообще не пускают, всех держат на первом, каждому, кто желает посетить храм слепой богини, в портфель заглядывают, тщательно записывают паспортные данные», – пишет он.

«Что случилось, - спрашиваю я у бравого прапорщика Управления государственной охраны, когда, наконец, пришла моя очередь пройти через рамку металлоискателя, - Смоковича поймали на взятке и теперь в вашей богадельне проводятся неотложные следственные действия? Как вы такое можете говорить, - возмущается служивый, - это же Верховный суд. Раскройте ваш портфель, каждую секцию, и покажите. Вас, - спрашиваю, - сюда поставили, чтобы судьям взятки наличными не носили, а сразу переводили на карточку? У охранника чуть не истерика: «Что вы себе позволяете, почитайте законы, мы имеем право обыскивать ...» Сюда, - говорю, - ходят в основном люди, которые знают законы. Ну, разве за исключением отдельных судей», – отмечает журналист

«Кассационную жалобу, кстати, коллегия судей во главе с Натальей Шевцовой мне частично удовлетворила, согласилась, что исковую давность по спорам такой категории судьи Шестого апелляционного административного суда высосали из того пальца, которым президент обычно играет на рояле, и вернула дело в апелляционную инстанцию ​​для повторного рассмотрения. А в качестве бонуса я имел возможность поближе посмотреть на Шевцову, которой злые языки приписывают особенно близкие отношения со Смокович. Еще бы: Михаил Иванович даже доверил ей на воспитание своего племянника - когда Наталья Владимировна отправляла, так сказать, правосудие в Харьковском апелляционном административном суде, племянник Смоковича, также Смокович и также Михаил, был ее помощником», – говорится в блоге.

По данным Бойко, сейчас Михаил Иванович продвигает Наталью Владимировну в члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины и, одновременно, пытается обеспечить ей прохождения повторного конкурса на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда, объявленного из-за сокращения количества судей ВС с 200 до 100.

«Смокович точно так же лоббирует назначение на эти две должности еще и Игоря Владимировича Дашутина, что, кстати, опровергает слухи о том, что Шевцова якобы является любовницей Смоковича. Поэтому, в таком случае, Дашутин должен быть его любовником. На самом деле председатель Кассационного административного суда пытается решить более меркантильные задачи: во-первых, иметь и в дальнейшем своих людей в составе административной «вышки», а, во-вторых, обеспечить голоса в ВККСУ для своей переаттестации. Потому Высшую квалификационную комиссию судей Украины, как известно, расформировали и старые ее члены, например, друг и соратник Смоковича Козьяков, уже не могут войти в ее состав», – отметил он.

Между тем, по данным журналиста, вопрос переаттестации для Смоковича является крайне болезненным, поскольку нынешний свой пост он занял с большим скандалом. «Как помнит прогрессивная общественность, в первой половине 2017 была проведена «судебная реформа» им. Порошенко вместе с конкурсом на занятие должностей судей во вновь созданном Верховном суде (без слова «Украина»). Во время проведения одного из этапов конкурса Смокович набрал 54,5 балла при минимально необходимых 67 для прохождения в следующий этап конкурса. И здесь случилось чудо: ВККСУ, чтобы не потерять для украинского правосудия такого ценного специалиста, немедленно внесла изменения в положение о проведении конкурса и снизила планку до уровня, необходимого Михаилу Ивановичу», – пишет он.

По данным Бойко, в апреле 2019 года по этому вопиющему факту злоупотребления Государственное бюро расследований начало уголовное производство. «Но мы не настолько наивны, чтобы не понимать, что материалы этого производства в ГБР уже давно скурили на самокрутки. Тем не менее, для Смоковича подобные скандалы крайне не желательны, так как административная юрисдикция - это деньги, а деньги, как известно, любят тишину. К тому же, злые языки врут, что с просьбой внести изменения в положение о проведении конкурса и уменьшить ради Смоковича проходной балл к тогдашнему президенту Порошенко обратилось руководство Службы безопасности Украины. И поэтому Смоковичу пришлось отрабатывать хорошее отношение к себе со стороны Главного управления «К» СБУ», – подчеркнул он.

«Впрочем, и здесь не обошлось без скандала. 10 мая 2018 во время получения неправомерной выгоды в размере 2000 долларов США сотрудниками Главного управления «К» СБУ была разоблачена судья Окружного административного суда Киева Елена Власенкова. Деньги ей передавал некий господин Остапенко, который и выступил заявителем, заявив в СБУ, что Власенкова якобы требует с него деньги за вынесение решения. Но вскоре оказался интересный нюанс - этот господин Остапенко – заявитель еще в четырех (!) аналогичных делах, где он под контролем Главного управления «К» СБУ передавал судьям деньги. А это значит, что имела место провокация взятки, а все доказательств, собранных против Власенков, является ничтожными», – пишет журналист.

«Но настоящий скандал разразился чуть позже, когда Высший совет правосудия временно отстранил Власенкову от выполнения судейских обязанностей и это решение Власенкова обжаловала в Кассационном административном суде в составе Верховного суда. Иск Власенковой рассматривала коллегия судей, в состав которой входил Смокович. И истица заявила ему отвод, мотивируя тем, что это именно он направил к ней провокатора Остапенко», – отметил Бойко.

«По словам Власенковой, до 13 марта 2018 она не знала Смоковича лично и никогда с ним не общалась. Как вдруг в этот день ей позвонило лицо, которое назвалось Михаилом Ивановичем Смоковичеи и которое попросило ее принять господина Остапенко и предоставить ему консультацию на условиях, которые он предложит. Власенкова встретилась с Остапенко, получила он него предложение принять за деньги определенное решение, но усомнилась, действительно ли ей звонил председатель Кассационного административного суда. Она позвонила человеку, который назвал себя Смоковичем, и договорились о встрече. В 19:05 ей снова позвонил Смокович (теперь уже не было сомнений, что это он), сообщил, что Власенковой заказан пропуск, после чего состоялась очная встреча в кабинете председателя Кассационного административного суда, в ходе которой Смокович, как говорит Власенкова, повторил свою просьба», – говорится в материале.

По данным Бойко, свои слова Власенкова подтвердила данными мобильного оператора, а также письмом Кассационного административного суда о том, что в этот день она, действительно, была на приеме у Смоковича. «Впрочем, заявление об отводе Смоковича удовлетворено не было. Но и здесь Государственному бюро расследований пришлось регистрировать уголовное производство по факту провокации взятки. А когда следователь ГБР попытался дело закрыть, Шевченковский районный суд Киева постановлением от 29 ноября 2019 отменил постановление о закрытии уголовного производства, обязав ГБР продолжить следственные действия.

«А, между тем, тучи над головой Михаила Ивановича продолжают сгущаться. 11 октября 2019 Национальное агентство по предупреждению коррупции пришло к выводу, что в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2017 Смокович отразил недостоверные данные. В частности, разница между денежными средствами, которые Михаил Иванович отметил в декларации и принадлежащие ему в действительности, составила по результатам проверки 365 тыс. 470 грн», – заявляет журналист.

По данным Бойко, приняв такое решение, НАПК обязали составить в отношении Смоковича протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 172 КУоАП, и направить его в суд. «Но этого сделано так и не было. На этот раз благодаря исполняющей обязанностей председателя НАПК Натальи Новак. Наталья Васильевна - профессиональный «общественный активист» и народный депутат Украины 8-го созыва, была избрана в Верховную Раду по списку «Блока Петра Порошенко». После поражения своего кумира на президентских выборах 2019 Новак возглавила НАПК благодаря тому, что всю свою парламентскую каденцию просидела в сессионном зале Верховной Рады рядом с народным депутатом Виктором Чумаком - также известным «общественным активистом», который сейчас является заместителем генерального прокурора. Собственно, Виктор Васильевич и пропихнул Наталью Васильевну на должность и.о. председателя НАПК, где она успешно то ли продала, то ли пропила, то ли подарила Смокович решение о совершении им правонарушения, связанного с коррупцией», – подчеркнул он.

«Поэтому есть надежда, что, имея таких покровителей, Михаил Иванович и сам еще долгие годы будет оставаться у власти, умело обслуживая и СБУ, и прокуратуру, и Офис президента - на радость бизнесменам от правосудия и на горе нам, рядовым посетителям Кассационного административного суда в составе Верховного суда», – сказано в пбликации.

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