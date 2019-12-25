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В Киеве известный историк расскажет о старинных православных храмах города

25.12.2019 / 17:02
В Киеве известный историк расскажет о старинных православных храмах города
Киев Источник: Центр информации УПЦ
Мероприятие состоится в рамках цикла просветительских встреч «Никольские вечера»

В Киеве завтра состоится лекция исследователя киевской старины Михаила Кальницкого на тему «Православные приходы Киева «Нового строения» конца XIX -начала ХХ вв.» .

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине»

«Речь пойдёт об истории церковной архитектуры окраин города Киева конца XIX - начала ХХ веков, об особенностях и традициях киевских православных приходов», - сообщается в объявлении.

Встреча пройдет при столичном храме в честь святителя Николая (на территории больницы № 17).

«В рассказах Михаила Борисовича Кальницкого события жизни стольного града буквально оживают в храмах и лицах.  Всех, кому интересна история православного Киева и его культовых сооружений, приглашаем на эту интересную и познавательную встречу», - указано в объявлении.

 Мероприятие состоится в рамках цикла просветительских встреч «Никольские вечера».

Встреча пройдёт по адресу: Киев, ул. Е. Коновальца (бывшая Щорса), 23-25, админкорпус больницы, лекционный зал на 2 этаже (станция метро «Печерская»).

Начало в 19.00. Вход свободный.

Источник: Inpress.ua
упц, история киева
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