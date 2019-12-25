Священник рассказал, чем опасна вера в инопланетян

Люди, верящие в существование инопланетян, совершают в себе некую попытку подменить ими Бога, ведь часто в их фантазиях это древние могущественные интеллектуальные цивилизации, которые гораздо превосходят по разуму человечество, а потому являются словно бы «богом» для таких людей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом написал священник Андрей Чиженко.

«Есть масса современных псевдорелигий, приверженцы которых вместо Господа нашего Иисуса Христа верят в сверхчеловеческие цивилизации и в лучшем случае пытаются в своей мифологии Спасителя показать инопланетянином, представителем данной цивилизации, что, конечно, неприемлемо для христианина», -отметил священник.

По мнению отца Андрея, все контакты с инопланетными цивилизациями являются в известном смысле вступлением в общение с бесами. И это общение очень пагубно для человека.

«Вера в инопланетян - это верный признак серьезных искажений в духовной жизни. Над нами и так преогромные миры «тьмы тем» ангелов. Для нас уготован наипрекраснейший мир - небесный горний град Иерусалим. Единственное, что нужно, - обернуться лицом к Богу и идти навстречу Ему. И Всевышний откроет ищущей Его душе такие чудеса, перед которыми померкнут все хитросплетения разума и козни бесовские», - напомнил священник Андрей Чиженко.

Он написал, что нам не надо искать иные иллюзорные инопланетные миры.

«Мы, православные христиане, через Церковь, как дверь, стоим на пороге преогромного сияющего, таинственного и великолепного мира, мира Бога, мира спасения, который каждый раз открывается нам в Литургии, в причащении Тела и Крови Христовых. Войдем же в него с Божьей помощью правильно и свято через парадный вход Церкви, где нас ждет Господь Иисус Христос, а не через черный вход, где толпятся страшные бесовские кровожадные чудища, желающие нас разорвать и уничтожить», - заключил священник.