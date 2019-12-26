Украина вычеркнула трех бывших беркутовцев из списка на обмен

Об этом сообщают Facebook-страница Рыбина, hromadske

Прямая речь Рыбина: "24 декабря украинская сторона вычеркнула из списка на обмен сотрудников батальона спецназначения "Беркут". Трех наших ребят, которые находятся в СИЗО уже практически 5 лет".

Адвокат имен бывших бойцов "Беркута" не называет, однако hromadske пишет, что речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине.

Напомним: 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.

Во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 18 декабря не удалось договориться об "обмене всех на всех". Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что в понедельник, 23 декабря должен состояться видеоконференция ТГК для продолжения переговоров по обмену людьми.

Источник