Почему вам стоит пройти IT-курсы

Ниша IT – одна из самых высокооплачиваемых, поэтому нет ничего удивительного, что многие задумываются не только о получении высшего образования, но и прохождении специальных IT-курсов, переквалификации. Как раз для данной сферы «вышка» не имеет решающего значения, так как принципиально важно только то, что вы умеете и можете предложить рынку. Востребованы и программисты, и веб-дизайнеры, и тестировщики, а также многие другие профессионалы в данной сфере. Интернет развивается, рынок еще очень емок, требуется разработка и сайтов, и мобильных приложений, мир все больше уходит в информационное пространство, поэтому занятость в сфере IT все более актуальна, тем более что она приносит реально хороший доход.

Есть еще одна причина, почему многие хотят получить IT-образование и стать специалистом в этой сфере, это возможность работать удаленно. Ведь это так прекрасно, когда не нужно идти каждый день в костюме в офис, а можно полежать на диване с ноутбуком, когда нет привязки к городу, можно поехать отдыхать в другую страну, не прерывая работы. Работать можно везде, где есть интернет с нормальной скоростью.

Эффективные IT-курсы с помощью в трудоустройстве

IT курсы в Киеве Lemon.School предлагают обучение в самых разных направлениях:

маркетинг – интернет-маркетинг, SMM, реклама, SEO;

дизайн – работа в Photoshop и Illustrator, веб-дизайн, графический дизайн;

разработка – курс тестирования, JavaScript, HTML/CSS+JS;

управление – менеджер проектов и основы бизнес-анализа.

Айти курсы от Lemon.School дают не только шанс получить современную актуальную профессию, но и найти работу, которая будет приносить доход и удовольствие. Для этого нужно записаться на курс в Lemon.School, пройти его, потом успешно защитить дипломный проект и вместе с HR-ом школы создать резюме, пройти внутреннее собеседование. После этого резюме будет внесено во внутреннюю базу по трудоустройству, оно будет также разослано по открытым вакансиям в компаниях-партнерах. После этого остается только успешной пройти собеседование с рекомендацией от школы.

Если вы хотите реализовать свой потенциал и получить навыки и знания в востребованной информационной среде, то вам обязательно нужно записаться на лучшие IT-курсы Киева от Lemon.School. Здесь вы можете получить прочный фундамент, который станет опорой для вашего дальнейшего карьерного роста.

Особенно ценно, что получить новую процессию можно за несколько месяцев, для этого не нужно 5 лет тратить на вузовское образование, которое еще и часто отстает от времени и несет очень мало практической ценности. Дерзайте – и у вас все получится!