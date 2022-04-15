Третье поколение Apple iPhone SE — сдержанный стиль и высокая производительность

Все мы хорошо помним, когда появился первый iPhone SE. Это был далекий 2016 год. С тех пор мы видели много других новинок, но именно эта модель стала одной из самых популярных среди пользователей. Весенняя презентация текущего 2022 года для iPhone SE состоялась, что не может не радовать почитателей этого бренда. Стоит вспомнить еще тот факт, что именно он оставался долгое время самым доступным из всей продуктовой линейки этого направления. Что же Apple предложил нового и смог ли привлечь внимание ожидающих покупателей?

Новое и старое вместе

Соединение нового и старого действительно состоялось. Начать стоит с того, что 8 марта было представлено третье поколение SE. Элементом прошлого стал корпус iPhone 8. Да, он компактный по сравнению с другими, но считать это недостатком или нежеланием делать обновления не стоит. Простая причина — отнюдь не все желают носить и держать в руках массивный смартфон. Некоторые пользователи ностальгируют по компактным девайсам, что вполне оправдано. Управлять смартфоном одной рукой очень даже нужная тема. Apple это прекрасно понимает, поэтому решения по диагонали экрана остаются в этой версии неизменными. Посмотрите на Apple iPhone SE 3 128GB Starlight 2022 и его обновления, чтобы понять его плюсы. Кстати, из нового нужно отметить 5G, а также обновленный процессор А15.

Что нужно знать об iPhone SE 3

Производитель позаботился, чтобы новая версия смартфона существенно отличалась от дешевых китайских аналогов. По этой причине в нем можно отметить топовую производительность, а также некоторые флагманские возможности:

Чип Apple A15 Bionic. Именно он обеспечивает высокую производительность смартфона. Вместе с небольшим разрешением экрана и оперативной памятью в 3 ГБ новая версия чипа демонстрирует отличные показатели работы.

Камера. Несмотря на то, что она осталась прежней, некоторые функции ей добавили. Это SlowMo, поддержку HDR4, Deep Fusion. Также добавили стили, которые есть в 13 версии смартфона.

Защита от воды. iPhone SE 3 можно держать под водой до 30 минут и на глубине до 1 метра.

Если вы давно мечтали об смартфоне Apple, то сейчас имеете отличную возможность стать его обладателем по доступной стоимости. Получите компактный и производительный девайс. В нем есть все необходимое для комфортного пользования. А внешние флагманские параметры в данном случае крайне второстепенны. Выбрать своего фаворита можно в цвете Midnight, Starlight и Red.