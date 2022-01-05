Шведская стенка – лучший тренажер для домашнего спортзала

Тренировки в уютной домашней атмосфере на спортивном оборудовании, которое занимает минимум места в помещении, но позволяет выполнить широкий спектр упражнений - это миф или реальность? Шведская стенка превратит все мифы в действительность, а мечты о стройном теле и крепком здоровье - в реальность. Шведка занимает лидирующие позиции по популярности, востребованности и продаваемости. Похудеть, проработать проблемные зоны, нарастить мышечную массу, выполнить общеукрепляющую гимнастику, отработать боксерские удары, закинуть мяч в баскетбольное кольцо - все задачи можно выполнить на одном единственном тренажере.

Особенности спортивной стенки для взрослых

Не всегда хватает времени для посещения тренажерки? Или просто хотите совмещать занятия дома и в спортивном зале? Все решается достаточно просто - следует купить шведскую стенку. Это лучшее решение для обустройства домашнего зала. Классический (самый простой и недорогой) вариант - это лестница. Состоит конструкция из двух опор и перекладин. Занимает шведка минимум места, при этом вариативность выполняемых упражнений дает возможность заниматься людям с любыми поставленными целями.

Для взрослых, подростков и тех, кто собирается серьезно тренироваться, рекомендуется выбирать металлическую шведскую стенку. Такая конструкция рассчитана на высокие нагрузки, выдерживает вес дополнительного оборудования в виде турников, брусьев, канатов. Шведка из металла простая в использовании и монтаже, выглядит стильно, отличается долговечностью, а выполнять тренировочную программу на ней могут все члены семьи. Пожалуй, единственным недостатком тренажера являются скользкие перекладины, что легко устраняется с помощью неопреновых накладок.

Особенности шведской стенки для детей

А если нужно выбрать оборудование для ребенка? Рынок товаров для спорта и активного отдыха предлагает самые различные модели, что затрудняет выбор: классические лестницы или комплексы с разными горками, стенками для скалолазания, канатами; конструкции из дерева или металла; однотонные или красочные изделия. Что выбрать? В данном вопросе следует учитывать возраст ребенка. Для детей в возрасте до 12-14 лет лучше купить детскую спортивную стенку из дерева. Деревянная шведка является экологически чистой, безопасной для здоровья. Она имеет слегка шероховатую поверхность, которая обеспечивает хорошее сцепление с руками.

Тренажер может покрываться яркими цветами краски, лаком или не иметь никакого покрытия. Стоит отметить, что дерево боится влаги и не рассчитано на большой вес дополнительного оборудования. И если вы решили навесить турник или брусья, то лучше не испытывать на прочность. Деревянные шведские стенки отлично впишутся в интерьер помещения и не дадут заскучать подрастающим маленьким спортсменам.

Если вы выбираете тренажер подростку, рекомендуется остановиться на комбинированных моделях. Стойки у них выполнены из металла, а перекладины - из дерева. Они отлично подойдут для тренировок, выполнения школьной программы. Навесить можно канаты, веревочные лестницы, кольца, боксерскую грушу. баскетбольное кольцо, турник.

Преимущества спортивных стенок

Занимает мало места.

Легкость монтажа.

Вариативность выполняемых упражнений.

Универсальность.

Многофункциональность.

Простота использования.

Возможность доукомплектовать дополнительно спортивным оборудованием.

Шведскую стенку от производителя купить в Киеве, Харькове или любом другом населенном пункте предлагает интернет-магазин “Интер Атлетика”. На сайте представлены модели для детей и взрослых, которые отличаются высочайшим качеством, надежностью и долговечностью.

Тренируйтесь дома и оставайтесь всегда в прекрасной физической форме.