Шведская стенка – лучший тренажер для домашнего спортзала

Тренировки в уютной домашней атмосфере на спортивном оборудовании, которое занимает минимум места в помещении, но позволяет выполнить широкий спектр упражнений - это миф или реальность? Шведская стенка превратит все мифы в действительность, а мечты о стройном теле и крепком здоровье - в реальность. Шведка занимает лидирующие позиции по популярности, востребованности и продаваемости. Похудеть, проработать проблемные зоны, нарастить мышечную массу, выполнить общеукрепляющую гимнастику, отработать боксерские удары, закинуть мяч в баскетбольное кольцо - все задачи можно выполнить на одном единственном тренажере.
Особенности спортивной стенки для взрослых
Не всегда хватает времени для посещения тренажерки? Или просто хотите совмещать занятия дома и в спортивном зале? Все решается достаточно просто - следует купить шведскую стенку. Это лучшее решение для обустройства домашнего зала. Классический (самый простой и недорогой) вариант - это лестница. Состоит конструкция из двух опор и перекладин. Занимает шведка минимум места, при этом вариативность выполняемых упражнений дает возможность заниматься людям с любыми поставленными целями.
Для взрослых, подростков и тех, кто собирается серьезно тренироваться, рекомендуется выбирать металлическую шведскую стенку. Такая конструкция рассчитана на высокие нагрузки, выдерживает вес дополнительного оборудования в виде турников, брусьев, канатов. Шведка из металла простая в использовании и монтаже, выглядит стильно, отличается долговечностью, а выполнять тренировочную программу на ней могут все члены семьи. Пожалуй, единственным недостатком тренажера являются скользкие перекладины, что легко устраняется с помощью неопреновых накладок.
Особенности шведской стенки для детей
А если нужно выбрать оборудование для ребенка? Рынок товаров для спорта и активного отдыха предлагает самые различные модели, что затрудняет выбор: классические лестницы или комплексы с разными горками, стенками для скалолазания, канатами; конструкции из дерева или металла; однотонные или красочные изделия. Что выбрать? В данном вопросе следует учитывать возраст ребенка. Для детей в возрасте до 12-14 лет лучше купить детскую спортивную стенку из дерева. Деревянная шведка является экологически чистой, безопасной для здоровья. Она имеет слегка шероховатую поверхность, которая обеспечивает хорошее сцепление с руками.
Тренажер может покрываться яркими цветами краски, лаком или не иметь никакого покрытия. Стоит отметить, что дерево боится влаги и не рассчитано на большой вес дополнительного оборудования. И если вы решили навесить турник или брусья, то лучше не испытывать на прочность. Деревянные шведские стенки отлично впишутся в интерьер помещения и не дадут заскучать подрастающим маленьким спортсменам.
Если вы выбираете тренажер подростку, рекомендуется остановиться на комбинированных моделях. Стойки у них выполнены из металла, а перекладины - из дерева. Они отлично подойдут для тренировок, выполнения школьной программы. Навесить можно канаты, веревочные лестницы, кольца, боксерскую грушу. баскетбольное кольцо, турник.
Преимущества спортивных стенок
- Занимает мало места.
- Легкость монтажа.
- Вариативность выполняемых упражнений.
- Универсальность.
- Многофункциональность.
- Простота использования.
- Возможность доукомплектовать дополнительно спортивным оборудованием.
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Тренируйтесь дома и оставайтесь всегда в прекрасной физической форме.