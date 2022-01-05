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Шведская стенка – лучший тренажер для домашнего спортзала

05.01.2022 / 15:00
Шведская стенка – лучший тренажер для домашнего спортзала
Шведская стенка - один из наиболее эффективных тренажеров для вашего домашнего спортзала. Что следует знать о выборе шведки для взрослого и ребенка? Какие преимущества спортивного оборудования и каких результатов можно добиться при регулярных тренировках?

Тренировки в уютной домашней атмосфере на спортивном оборудовании, которое занимает минимум места в помещении, но позволяет выполнить широкий спектр упражнений - это миф или реальность? Шведская стенка превратит все мифы в действительность, а мечты о стройном теле и крепком здоровье - в реальность. Шведка занимает лидирующие позиции по популярности, востребованности и продаваемости. Похудеть, проработать проблемные зоны, нарастить мышечную массу, выполнить общеукрепляющую гимнастику, отработать боксерские удары, закинуть мяч в баскетбольное кольцо - все задачи можно выполнить на одном единственном тренажере.

Особенности спортивной стенки для взрослых

Не всегда хватает времени для посещения тренажерки? Или просто хотите совмещать занятия дома и в спортивном зале? Все решается достаточно просто - следует купить шведскую стенку. Это лучшее решение для обустройства домашнего зала. Классический (самый простой и недорогой) вариант - это лестница. Состоит конструкция из двух опор и перекладин. Занимает шведка минимум места, при этом вариативность выполняемых упражнений дает возможность заниматься людям с любыми поставленными целями.

Для взрослых, подростков и тех, кто собирается серьезно тренироваться, рекомендуется выбирать металлическую шведскую стенку. Такая конструкция рассчитана на высокие нагрузки, выдерживает вес дополнительного оборудования в виде турников, брусьев, канатов. Шведка из металла простая в использовании и монтаже, выглядит стильно, отличается долговечностью, а выполнять тренировочную программу на ней могут все члены семьи. Пожалуй, единственным недостатком тренажера являются скользкие перекладины, что легко устраняется с помощью неопреновых накладок.

Особенности шведской стенки для детей

А если нужно выбрать оборудование для ребенка? Рынок товаров для спорта и активного отдыха предлагает самые различные модели, что затрудняет выбор: классические лестницы или комплексы с разными горками, стенками для скалолазания, канатами; конструкции из дерева или металла; однотонные или красочные изделия. Что выбрать? В данном вопросе следует учитывать возраст ребенка. Для детей в возрасте до 12-14 лет лучше купить детскую спортивную стенку из дерева. Деревянная шведка является экологически чистой, безопасной для здоровья. Она имеет слегка шероховатую поверхность, которая обеспечивает хорошее сцепление с руками.

Тренажер может покрываться яркими цветами краски, лаком или не иметь никакого покрытия. Стоит отметить, что дерево боится влаги и не рассчитано на большой вес дополнительного оборудования. И если вы решили навесить турник или брусья, то лучше не испытывать на прочность. Деревянные шведские стенки отлично впишутся в интерьер помещения и не дадут заскучать подрастающим маленьким спортсменам.

Если вы выбираете тренажер подростку, рекомендуется остановиться на комбинированных моделях. Стойки у них выполнены из металла, а перекладины - из дерева. Они отлично подойдут для тренировок, выполнения школьной программы. Навесить можно канаты, веревочные лестницы, кольца, боксерскую грушу. баскетбольное кольцо, турник.

Преимущества спортивных стенок

  • Занимает мало места.
  • Легкость монтажа.
  • Вариативность выполняемых упражнений.
  • Универсальность.
  • Многофункциональность.
  • Простота использования.
  • Возможность доукомплектовать дополнительно спортивным оборудованием.

Шведскую стенку от производителя купить в Киеве, Харькове или любом другом населенном пункте предлагает интернет-магазин “Интер Атлетика”. На сайте представлены модели для детей и взрослых, которые отличаются высочайшим качеством, надежностью и долговечностью.

Тренируйтесь дома и оставайтесь всегда в прекрасной физической форме.

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