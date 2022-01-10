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Как выбрать моногарнитуру

10.01.2022 / 12:45
Как выбрать моногарнитуру
В эпоху дигитализации нужно быть мультизадачным, а современная техника – неотъемлемый атрибут ежедневных дел и главный помощник. Не теряйте время пока вы за рулем, но будьте в безопасности

В эпоху дигитализации нужно быть мультизадачным, а современная техника – неотъемлемый атрибут ежедневных дел и главный помощник. Не теряйте время пока вы за рулем, но будьте в безопасности. Для этой цели можно приобрести Bluetooth-гарнитуру или ее проводной аналог. Контролировать бизнес и оставаться в форме реально – во время тренировок используйте это устройство.

Функциональные возможности

Гарнитура подключается не только к мобильному телефону, а и к ноутбуку, планшету или компьютеру с целью дистанционного обучения, онлайн-конференций, проведения вебинаров и т.п. Чтобы облегчить коммуникацию, освободить руки от лишних предметов и сэкономить время, отлично подойдет моногарнитура Bluetooth.

Ряд отличительных свойств позволяет использовать девайс в любой рабочей сфере:

  • Возможность голосового набора позволит выбрать нужного абонента. Это влияет на безопасность, если вы проводите переговоры за рулем автомобиля.
  • Свойство шумо- и эхоподавления позволит собеседнику четко слышать речь.
  • На комфорт пользования гарнитурой влияют и функциональные клавиши, которые размещаются на ней. Кнопки ответа на звонок, завершения или паузы, регулировка громкости – упрощают пользование девайсом.

У Bluetooth-гарнитуры есть характеристики, выделяющие ее на фоне проводных моделей:

  • Любая версия Bluetooth обеспечивает стабильное соединение и передачу голоса, поэтому не переживайте, если программное обеспечение, которое установлено на смартфоне, не самой последней версии. Подойдет от 4.0.
  • Дальность составляет от 10 до 30 м., чего хватает, когда смартфон находится в заднем сидении или в другой комнате.

Естественно, окончательное решение зависит от цели, для которой вы приобретаете моногарнитуру. Для прослушивания аудиофайлов подойдут наушники. А для качественной удаленной работы отличным средством будет гарнитура, которая оснащена микрофоном и другими удобными функциями.

Правила выбора

Если вы пришли к выводу, что эта вещь незаменима, то при покупке обратите внимание на некоторые факторы. Учтите вес — чем легче, тем будет комфортнее. Не забывайте, что от размера зависит и емкость аккумулятора беспроводных моделей, время активной работы в режиме разговора.

Дизайн гарнитур прост, варьироваться могут размеры динамика, цвет корпуса, форма микрофона.

Полагайтесь на основные правила:

  • учитывать тип порта, чтобы он подходил к устройству и не возникало дополнительных неудобств при зарядке аккумулятора или переходе на другой девайс;
  • выбирать варианты с многоточечным подключением, чтобы не привязывать работу только к смартфону;
  • делать выбор в пользу конструкций с голосовым управлением, что поможет освободить полностью ваши руки и предоставит шанс параллельно заниматься другими важными задачами.

Такое устройство — must have в 21 веке во многих сферах. На украинском рынке ассортимент широк и потребитель сможет найти лучшую моногарнитуру по соотношению цены, качества и комфорта при использовании.

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