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Преимущества Варшавского квартала для жизни

30.12.2021 / 11:17
Преимущества Варшавского квартала для жизни
Варшавский квартал продолжает развиваться, а ведь когда-то здесь были сельскохозяйственные угодья. На своем транспорте доехать сюда очень легко, так как с точки зрения транспортной развязки комплекс имеет выгодное расположение.

Подземного транспорта здесь нет, но зато хорошо развит наземный — без своего авто жить здесь тоже будет удобно. Многие из тех, кто присматривают жилье в столице, выбирают именно варшавский квартал купить квартиру ведь здесь легко, так как стоимость и предложенный уровень комфорта в полной мере соответствуют друг другу.

Особенности инфраструктуры в Варшавском квартале

Преимущество этого района в том, что здесь есть все условия как для одного человека, так и для семьи с детьми. Изначально массив планировали в качестве показательного района столицы, поэтому с истоков здесь закладывалась база для развитой социальной инфраструктуры. Чем нас может порадовать комплекс: 

  • садики и школы;
  • магазины самого разного назначения;
  • торговый центр;
  • отделения банков;
  • аптеки. 

Есть свободная коммерческая недвижимость на первых этажах ЖК, поэтому предприниматели могут развивать здесь свое оффлайн-дело в любой нише — покупателей и клиентов предостаточно.   

Как выбрать квартиру от застройщика

Покупка первичного жилья имеет массу преимуществ, которые многие оценили и теперь отдают предпочтение именно этому варианту. Основные плюсы подобной собственности: 

  • до вас в квартире никто не жил;
  • стоимость жилья на ранних сроках строительства самая низкая;
  • есть возможность оформления рассрочки, кредита, ипотеки;
  • сразу делаете ремонт с 0 такой, какой вам нравится;
  • можно подобрать квартиру с желаемой планировкой, видом и на определенном этаже. 

Варшавский квартал развивается не первый год, поэтому надежность застройщика давно подтвердилась довольными жильцами новых ЖК. Подобрать подходящую недвижимость в этом районе можно на сервисе OLX. Если вы не сильны в юридических вопросах, то лучше заручиться поддержкой частного нотариуса, который поможет провести сделку правильно. 

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