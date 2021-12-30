Преимущества Варшавского квартала для жизни

Подземного транспорта здесь нет, но зато хорошо развит наземный — без своего авто жить здесь тоже будет удобно. Многие из тех, кто присматривают жилье в столице, выбирают именно варшавский квартал купить квартиру ведь здесь легко, так как стоимость и предложенный уровень комфорта в полной мере соответствуют друг другу.

Особенности инфраструктуры в Варшавском квартале

Преимущество этого района в том, что здесь есть все условия как для одного человека, так и для семьи с детьми. Изначально массив планировали в качестве показательного района столицы, поэтому с истоков здесь закладывалась база для развитой социальной инфраструктуры. Чем нас может порадовать комплекс:

садики и школы;

магазины самого разного назначения;

торговый центр;

отделения банков;

аптеки.

Есть свободная коммерческая недвижимость на первых этажах ЖК, поэтому предприниматели могут развивать здесь свое оффлайн-дело в любой нише — покупателей и клиентов предостаточно.

Как выбрать квартиру от застройщика

Покупка первичного жилья имеет массу преимуществ, которые многие оценили и теперь отдают предпочтение именно этому варианту. Основные плюсы подобной собственности:

до вас в квартире никто не жил;

стоимость жилья на ранних сроках строительства самая низкая;

есть возможность оформления рассрочки, кредита, ипотеки;

сразу делаете ремонт с 0 такой, какой вам нравится;

можно подобрать квартиру с желаемой планировкой, видом и на определенном этаже.

Варшавский квартал развивается не первый год, поэтому надежность застройщика давно подтвердилась довольными жильцами новых ЖК. Подобрать подходящую недвижимость в этом районе можно на сервисе OLX. Если вы не сильны в юридических вопросах, то лучше заручиться поддержкой частного нотариуса, который поможет провести сделку правильно.