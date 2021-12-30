Уборка Торговых центров. Почему стоит выбрать подрядчика

А все потому, что это зона с большим человекопотоком, и даже регулярная уборка не всегда спасает от грязи, особенно в дождливые и снежные дни. Держать собственный штат уборщиц ненадежно и дорого, так как их нужно оснастить всем необходимым оборудованием, экипировкой, инструментами и химией. О, еще и платить зарплату, включая больничные, отпускные, ремонт техники и покупку расходных материалов. Словом, в разы проще и дешевле воспользоваться услугами специалистов из клининговых компаний.

Что входит в услугу клининга торговых центров

Торговый центр - довольно сложный комплекс, который включает в себя помещения разного типа и назначения. В основном это торговый сектор, продовольственная зона, зона развлечений и санитарная зона. К каждой из них нужен особенный подход, как раз-таки в силу функциональных различий между ними. В целом, в услугу клининга торговы центров входит:

комплексная ежедневная уборка

генеральная уборка

мойка фасадов и витрин

протирание стеклянных поверхностей, окон и зеркал

дезинфекция санитарных и ресторанных зон

сезонные работы

химчистка мебели, ковров и ковровых покрытий, жалюзи

уборка территории, вывоз мусора

Особого внимания заслуживает клининг входных групп. Именно эта зона больше всего страдает от загрязненией, так как в холл заносится вся грязь, снег, вода и слякоть с улицы. Очень важно регулярно мыть пол в таких зонах в сырое время года - поздней осенью, зимой, ранней весной.

Не менее важным является клининг фасадов, который в профессиональной среде именуется “промышленный альпинизм”. Эта работа выполняется специально подготовленными для высотных работ специалистами и является одной из самых востребованных услуг, так как самостоятельно помыть окна на высоте больше двух метров сложно и даже опасно, а делать это все равно нужно.

Оборудование и методики

Каждая клининговая компания использует свои, инновационные методы в работе. У всех есть свои секреты и индивидуальные разработки, которые, однако, не будут эффективны без использования специального профессионального оборудования и моющей химии.

Наибольшей популярностью пользуется техника производства TASKI, Diversey, Tork, PROService, Kärcher. Эти компании, кроме оборудования, производят и моющие средства коммерческого назначения, то есть, для использования специалистами клининговых компаний. Также кроме крупной техники (пылесосов для влажной и сухой уборки), используются дополнительные инструменты - швабры, мопы, тряпки, салфетки, резервуары для крупного оборудования и т.д.

Где можно заказать уборку торговых центров

Если Вы в поиске компании, предоставляющей качественные и профессиональные услуги клининга, рекомендуем обратить внимание на сервис ИНВАЙТ, который работает на территории всей Украины. ИНВАЙТ занимается уборкой торговых и торгово-развлекательных центров, используя в своей работе передовые технологии и максимально безопасную химию. Вы можете быть уверены в качестве выполнения уборки и сохранности всех товаров и продукции, которая находится на территории ТЦ, так как в ИНВАЙТ Украина работают только честные клинеры.

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