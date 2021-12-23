Рецензии о книге «Мистические истории. Тайный сообщник»

Так был создан сборник мировых «щекочущих нервы» рассказов. Альманах, собравший в себя тринадцать произведений назван «Мистические истории. Тайный сообщник».

В книгу вошли истории таких известных авторов, как:

Мэрри Шелли;

Герберт Уэлс;

Аллан Эдгар По;

Джон Кендрик Бангз и других.

Каждый из этих писателей создал сборник отличных детективных рассказов, объединенных мистикой.

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Авторский состав

Составителем самого сборника считается Сергей Антонов. Однако говорить об его авторстве сложно, потому что в альманахе собраны тринадцать леденящих душу произведений различных авторов, так называемых «монстров литературы». Мэрри Шелли славится своим романом «Франкенштейн». Каждый второй знаком с этой ужасающей историей. Герберт Уэлс написал «Человека-невидимку» и «Войну миров», Аллан По известен каждому еще со школьной скамьи. Детище Джона Кендрика Бангза «Дом с привидениями», также на слуху практически у каждого. В сборник вошли и другие, менее известные авторы, со своими невероятными идеями в произведениях литературы.

Сборник

В самой книге собраны тринадцать произведений основанных на мистических событиях. Каждое из них объединяет одно — наличие второго «Я» у героя, так называемого тайного сообщника. Здесь задевается тема мифологии и неизведанного. Жанры обрели популярность во времена правления романтизма. Джеймс, Стивенсон, Гофман, По, Достоевский и многие другие брали за основу двойничество и переселение души и использовали в своих, теперь уже мировых, рассказах. На сайте национальной книжной платформы Yakaboo можно приобрести произведения этих авторов по доступным ценам. По Киеву доступен самовывоз, заказать онлайн можно из любой точки Украины и мира.

Рецензии о сборнике

Любители классического хоррора и мистики по достоинству оценивают подборку рассказов. Истории «леденят» кровь и будоражат сознание. Здесь присутствуют и мистика, и юмор одновременно, что помогает разрядить обстановку и «разгрузиться». Произведения известных авторов собранных в одном месте создают мощную литературную конструкцию, которая затягивает «с головой». Это книга, которую стоит прочитать каждому любителю.

Почему нужно прочесть сборник

Читая эту книгу, можно не только погрузиться в атмосферу мистики, но взглянуть с другой стороны на свои знания и убеждения о мире и человеческом сознании, увидеть обратную сторону медали. Также в Yakaboo каждый может приобрести отдельно другие произведения писателей и скоротать свой досуг. Мы делаем все, чтобы вы читали, поэтому для личного посещения доступен магазин:

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