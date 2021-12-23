Войти | Зарегистрироваться
20:51

четверг,
23 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Рецензии о книге «Мистические истории. Тайный сообщник»

23.12.2021 / 16:38
Рецензии о книге «Мистические истории. Тайный сообщник»
Необычные и мистические истории манят любителей читать своими сюжетами.

Так был создан сборник мировых «щекочущих нервы» рассказов. Альманах, собравший в себя тринадцать произведений назван «Мистические истории. Тайный сообщник».

В книгу вошли истории таких известных авторов, как:

  • Мэрри Шелли;
  • Герберт Уэлс;
  • Аллан Эдгар По;
  • Джон Кендрик Бангз и других.

Каждый из этих писателей создал сборник отличных детективных рассказов, объединенных мистикой. 

Можно купить собрание сочинений на сайте yakaboo.ua по привлекательным ценам. Приходите в оффлайн магазин в Киеве или закажите доставку по всему миру. Читайте, будет захватывающе!

Авторский состав

Составителем самого сборника считается Сергей Антонов. Однако говорить об его авторстве сложно, потому что в альманахе собраны тринадцать леденящих душу произведений различных авторов, так называемых «монстров литературы». Мэрри Шелли славится своим романом «Франкенштейн». Каждый второй знаком с этой ужасающей историей. Герберт Уэлс написал «Человека-невидимку» и «Войну миров», Аллан По известен каждому еще со школьной скамьи. Детище Джона Кендрика Бангза «Дом с привидениями», также на слуху практически у каждого. В сборник вошли и другие, менее известные авторы, со своими невероятными идеями в произведениях литературы.

Сборник 

В самой книге собраны тринадцать произведений основанных на мистических событиях. Каждое из них объединяет одно — наличие второго «Я» у героя, так называемого тайного сообщника. Здесь задевается тема мифологии и неизведанного. Жанры обрели популярность во времена правления романтизма. Джеймс, Стивенсон, Гофман, По, Достоевский и многие другие брали за основу двойничество и переселение души и использовали в своих, теперь уже мировых, рассказах. На сайте национальной книжной платформы Yakaboo можно приобрести произведения этих авторов по доступным ценам. По Киеву доступен самовывоз, заказать онлайн можно из любой точки Украины и мира.

Рецензии о сборнике

Любители классического хоррора и мистики по достоинству оценивают подборку рассказов. Истории «леденят» кровь и будоражат сознание. Здесь присутствуют и мистика, и юмор одновременно, что помогает разрядить обстановку и «разгрузиться». Произведения известных авторов собранных в одном месте создают мощную литературную конструкцию, которая затягивает «с головой». Это книга, которую стоит прочитать каждому любителю.

Почему нужно прочесть сборник

Читая эту книгу, можно не только погрузиться в атмосферу мистики, но взглянуть с другой стороны на свои знания и убеждения о мире и человеческом сознании, увидеть обратную сторону медали. Также в Yakaboo каждый может приобрести отдельно другие произведения писателей и скоротать свой досуг. Мы делаем все, чтобы вы читали, поэтому для личного посещения доступен магазин:

Телефон: 0(800)-600-505.

Адрес: г. Киев, ул. Крещатик, 22, 1 этаж (Главпочтамт).

Купите уже сегодня любимые книги и насладитесь чтением. Мы ждем вас и ваших друзей!

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.