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Как изысканно украсить новогодний стол

24.12.2021 / 17:49
Как изысканно украсить новогодний стол
В преддверии Нового года каждая хозяйка наверняка задумалась о том, как сделать праздничный стол изысканно красивым.

Для этого придется продумать не просто новогоднее меню, но стильный декор. Мы расскажем, какие приемы можно использовать, чтобы сервировка получилась интересной.

Цветовая гамма — задает тон

В первую очередь стоит задуматься об оттенках, которые будете использовать для декора. Лучше использовать цвета наступающего года водяного Тигра: белый, серебристый, синий, зеленый, бирюзовой, черный. Можно комбинировать между собой несколько оттенков одного цвета и наложить их на один основной, чтобы получить красивый ансамбль.

Пример: светло-бирюзовая или белоснежная скатерть, голубые тарелки и синий декор (свечи, шары).

Текстиль

Помните о том, что именно текстиль создает атмосферу домашнего уюта и тепла за праздничным столом. Поэтому следует позаботиться о красивой скатерти, желательно из натуральных материалов, гостевых салфетках, возможно, мягких подушках или чехлах на стулья. В качестве украшения для сидений также можно использовать декоративную ленту в тон скатерти.

Блеск

Новогодняя ночь — время чудес и волшебства. Создать соответствующую атмосферу поможет блеск декора. В изысканные фруктовницы можно уложить елочные шары, посеребренные или позолоченные шишки, бусы, другой сияющий и мерцающий декор.

Стол тоже желательно украсить высокими или низкими свечами. Устанавливать их лучше таким образом, чтобы они не мешали обзору всех присутствующих за столом. Идеальный вариант для украшения — низкие свечи в подсвечниках-стаканах.

Растительные композиции

Центральную часть стола может занимать красивая еловая композиция. Отлично смотрятся венок из хвойных веток, стильный небольшой букет, декорированный шишками, дождиком, бусами.

Сервировка

Для сервировки лучше подобрать однотипную посуду. Обязательно ставьте подставную тарелку, на которую в дальнейшем будете размещать порционную. Следует предусмотреть закусочные, столовые и десертные приборы для гостей. Если стол небольшой и нет места для установки всех необходимых бокалов, разместите стаканы для воды и фужеры под шампанское, а остальную посуду уберите на подставной столик. Потом каждый гость сможет взять для себя емкость, предназначенную для конкретного напитка.

Совет: рекомендуем предусмотреть специальные карточки с именами гостей на праздничном столе. Размещайте их в соответствии с посадкой приглашенных, если заранее предусмотрели, кого и с кем рядом хотите видеть на празднике.

Чтобы вовремя создавать нужную атмосферу в комнате, следует предусмотреть несколько вариантов освещения: верхнее и вспомогательное. Дополнительными источниками света могут стать торшеры, елочные гирлянды, свечи, бенгальские огни.

Чтобы новогодняя ночь была полна приятных эмоций и воспоминаний, не следует усердствовать с алкоголем. Между тостами делайте перерывы, хорошо закусывайте и не смешивайте напитки.

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