Как выбрать доменное имя: полезные советы

Правильно выбранный домен – это не только способ произвести на посетителя хорошее впечатление, но и возможность повысить узнаваемость компании. Следует придумать хорошее доменное имя, подобрать подходящую доменную зону, проверить, не занят ли домен.

Как правильно выбрать доменное имя

Есть несколько советов, которые помогут с выбором. Здесь вы можете проверить, не занят ли домен, а также купить его. При выборе доменного имени делайте упор на уникальность, создайте такое название, которое будет другим, не таким, как у конкурентов.

Простота и эффектность – вот в чем заключается секрет популярности многих созданных ресурсов. Адрес лучше выбирать короткий, так как его будет проще запомнить людям. Кроме того, в нем сложнее допустить ошибку, а еще – это отличный способ сделать бренд популярнее. Именно поэтому многие короткие адреса уже заняты. Используйте воображение, имя не должно быть длиннее 10-12 символов.

Название домена должно быть простым для восприятия, таким, которое легко запомнить, достаточно прочитать раз. Простота произношения – важный аспект. Нежелательно применять одинаковые буквы рядом, а также дефисы, при наборе такого имени легко ошибиться.

Хорошим решением будет упомянуть наименование компании. Если оно слишком сложное или длинное, можно прибегнуть к аббревиатурам и сокращения, главное – делать это с умом, чтобы доменное имя легко запоминалось пользователями.

Почему важно учитывать тематику сайта

Чтобы привлечь людей, имя должно объяснять, что именно пользователь увидит у вас на странице. Слова, употребленные в адресе, должны вызывать ассоциации с родом вашей деятельности, тем, чему посвящен ресурс. Изучите, какие домены используются конкурентами в вашей сфере, постарайтесь придумать что-то эксклюзивное, отталкиваясь от названий, которые уже использованы.

Неплохо, если в качестве доменного имени будет использован какой-либо ключевой запрос, касающийся тематики вашего ресурса. Такой домен будет проще запомнить людям.

Учитывайте географию и принадлежность вашего сайта к той или иной категории ресурсов. Если сайт рассчитан на посещение пользователями из разных стран, разумным решением будет выбрать международный домен. Выбор подходящего доменного имени во многом зависит от вашего воображения. Даже если какие-то названия уже заняты, не стоит отчаиваться, задействуйте фантазию – наверняка отыскать что-то подходящее получится.