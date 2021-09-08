Как правильно выбрать кольцо

Кольцо – одно из самых популярных в настоящее время ювелирных изделий. На современном рынке такие украшения предлагаются в широчайшем разнообразии. Кольца носят все – мужчины, женщины, и даже дети. Такой подарок обязательно придется по душе близкому человеку. Однако выбрать ювелирное изделие не так просто, как это может показаться на первый взгляд. В процессе подбора вариантов возникает немало вопросов, ведь хочется получить красивое кольцо, которое придется по душе его обладателю.

Есть несколько основных советов, которые помогут вам сделать правильный выбор. Большое значение имеет то, насколько часто вы будете носить кольцо. Если каждый день, то подойдет один вариант, желательно классического исполнения без лишних деталей. В то же время стоит учитывать, что под вечерний наряд украшение должно быть другое. Кольцо на каждый день должно быть сдержанное и аккуратное. Здесь будет неуместным наличие крупных камней и бриллиантов. Украшения должно сочетаться с вашим образом, одеждой. В сдержанном луке яркие большие камни будут нелепыми, привлекать излишнее внимание.

Для вечернего наряда подойдет кольцо с крупным камнем или бриллиантом, который будет видно. Он будет красиво переливаться. Самое главное – правильно сочетать украшения между собой.

Что учесть при выборе самого кольца

В первую очередь хочется дать несколько хороших советов по поводу подбора украшения. Выбирайте изделия с учетом своего размера, но учитывайте время, в которое вы это делаете. Вечером пальцы могут немного отекать, поэтому этот момент стоит принять во внимание. Если вы возьмете большое кольцо, то утром оно может соскользнуть с пальца.

Серьезно относитесь к выбору дизайнерского решения. Если вы будете брать слишком яркие варианты, то в скором времени они вам могут надоесть. Колечко вы наденете несколько раз, а потом оно перестанет вам нравиться. Также стоит определиться с материалом изготовления. Это может быть серебро, золото, платина или другой драгоценный металл. Если вы обладаете довольно скромным бюджетом, то стоит рассмотреть вариант покупки серебряного колечка. Сейчас есть немало достойных вариантов. Если финансовое положение позволяет, можете выбрать золотое украшение. Именно к золотым кольцам питают особую слабость многие представительницы прекрасного пола. Золотое кольцо может стать прекрасным подарком по любому поводу.