Простой способ купить акции Apple

Техника американской компании Apple настолько успешно продвигается, что о ней знает практически каждый. Смартфоны с известным логотипом в виде надкушенного яблока занимают более 17% мирового рынка и лидирующее место по прибыли от продаж. Помимо iPhone компания Apple предлагает и другие не менее популярные устройства, а также активно развивает перспективные направления. Покупка акции «Эппл» может стать хорошим способом получить прибыль.

Apple не желает терять рынок

Руководство компании предпринимает попытки увеличить долю на мировом рынке. Судя по финансовой отчетности, им это удается. В 2021 году капитализация транснациональной компании превысила $2,2 трлн. Чистая прибыль по итогам 2020-го составила более $57 млрд, а в первом квартале 2021-го достигла около $111 млрд. По оценкам аналитиков, есть предпосылки к повышению рыночной капитализации до $3 трлн к концу 2021 года. Акции Apple по состоянию на начало августа торгуются по цене $146. Целевая стоимость на декабрь 2021-го — $175. По самым оптимистичным прогнозам, цена может превысить $220 за одну акцию.

В 2021 году компания представила:

поисковые маячки AirTags;

обновленный моноблок iMac;

iPhone 12;

обновленный iPad Pro;

iPhone 12 mini;

приставку Apple TV.

Кроме того, «Эппл» работает над созданием беспилотного автомобиля.

Простой способ купить ценные бумаги Apple

Торговля ценными бумагами происходит на фондовых биржах. Принять участие в процедуре купли-продажи могут только компании, получившие специализированную лицензию. Они ведут брокерскую деятельность, а также обеспечивают хранение активов. Чтобы приобрести ценные бумаги, достаточно стать клиентом такой компании. Это можно сделать, посетив официальный сайт или офис.

Ценные бумаги Apple листингуются на американской бирже NASDAQ. Им присвоен тикер AAPL. Приобрести их можно, обратившись к услугам Freedom Finance Ukraine. Инвестиционная компания позволяет клиентам торговать на иностранных биржах благодаря наличию европейского подразделения. Кроме того, предоставляются бесплатные консультационные услуги. Персональный помощник подскажет, как лучше инвестировать, поможет создать первый инвестиционный портфель и будет сопровождать в дальнейшем.

Перед началом покупки активов крупных американских компаний рекомендуется ознакомиться с базовыми принципами функционирования фондового рынка, изучить основные термины, инструменты. Этот процесс не займет слишком много времени. Для того чтобы торговать ценными бумагами, необязательно заканчивать вуз. Вебинары, учебные курсы, консультирование от специалистов Freedom Finance Ukraine позволят довольно быстро понять, что к чему.

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