Выбираем оптимальный двигатель для мотоблока

Двигатели, работающие на дизельном топливе, демонстрируют более высокие показатели тягового усилия, нежели их бензиновые аналоги той же кубатуры. По этой причине они являются наиболее предпочтительным выбором для производителей мотоблоков, культиваторов, мототракторов и прочей подобной техники. Отдают предпочтение силовым дизель-установкам и те, кто собирает такую технику самостоятельно. Отличным подспорьем этому выступает относительная простота конструкции таких машин, доступность комплектующих для их постройки, а также возможность недорого купить дизельный двигатель требуемой мощности в интернет-магазине мототехники и запчастей.

О мощности

Моторизированная техника, предназначенная для работы в поле, не должна функционировать на пределе своих возможностей, поэтому мощность ее силового агрегата должна соотноситься с плановыми нагрузками. Ориентирами для покупателей дизельных двигателей к мотоблокам могут послужить следующие показатели, зависящие от площади обрабатываемого участка:

не более 15 соток – 3-6 л. с.;

от 15 до 50 соток – 5-7 л. с.;

от 50 до 100 соток (1 гектар) – 6-9 л. с.;

от 1 до 2 га – 9-12 л. с.;

от 2 га – 12 л. с. и выше.

Важно учитывать, что маломощный двигатель при экстремальных для себя нагрузках будет демонстрировать более быстрый износ деталей. Отсюда специалисты настоятельно рекомендуют подбирать мотор с запасом мощности.

Об охлаждении

Система охлаждения дизельной силовой установки может являться воздушной или жидкостной. Второй вариант более эффективен, но приводит к удорожанию агрегата, поэтому моторами с жидкостным охлаждением имеет смысл комплектовать технику, работающую много и часто. Если же самоходная установка не подвергается большим нагрузкам или не предусматривает установки тяжелого навесного оборудования, то на стоимости дизельного двигателя можно сэкономить.

О стране происхождения

Сегодня на рынке СНГ «правят бал» китайские моторы для мотоблоков, которые обходятся покупателям дешевле агрегатов украинских, белорусских и российских. Вместе с тем, моторесурс установок из Поднебесной ожидаемо ниже, чем у аналогов, но это часто не принимается в расчет из-за дешевизны и доступности запчастей. Отечественная же техника стоит дороже, но ломается реже, поэтому ее предпочитают покупать те, кто не желает тратить время на замену быстро изнашиваемых деталей.