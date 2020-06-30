10 правил локализации для веб-разработчиков

Локализация или же адаптация контента под требуемый язык и культуру определенной аудитории - это не просто перевод оригинального текста слово в слово, а требовательный процесс, где готовый контент должен представлять собой полное соответствие грамматическим и социо-культурным стандартам конкретной страны.

Локализация представляет собой очень сложный и многоуровневый рабочий процесс, где ключом к успеху является постоянный диалог с разработчиком. Это необходимо не только для тщательного понимания задачи специалистом, но и для ускорения самой работы. К сожалению, некоторые веб-разработчики используют услуги машинного перевода, особенно в случае с различными плагинами WordPress, что приводит к созданию текста и пунктов меню, которые теряют всяческую смысловую нагрузку.

Именно по этой причине, большинство сертифицированных веб-разработчиков пользуются услугами профессионалов в области локализации и технического перевода, что позволяет получить качественный результат и дальнейшую поддержку в разработке.

10 правил локализации для разработчиков веб-сайтов и приложений

Правило предварительного анализа контента. Начинайте работу по локализации с тщательного изучения оригинальной страницы и языка. Предоставьте специалисту возможность внимательно изучить сайт и понять объем работы.

Обсуждение Ваших требований с переводчиком. Не менее важным моментом является обсуждение Вашего видения проекта и целей, которые необходимо достичь. Если же Вы хотите, чтобы страница на конкретном языке ставила перед собой определенные цели, это также необходимо упомянуть.

Анализ технических возможностей и вопросов масштабируемости. Как правило, количество текста в некоторых языках будет отличаться в сторону увеличения объема, поэтому следует учитывать все ограничения дизайна и масштабируемости проекта. Это особенно важно при создании пунктов меню или мелких элементов страницы.

Социокультурный аспект локализации. При разработке мультиязычного веб-сайта или приложения, важно понимать, что каждая новая страница не должна являться полной копией оригинала и передавать содержимое без учета всех культурных особенностей и менталитета целевой аудитории. В данном вопросе следует обращаться к сертифицированным специалистам в области локализации. Советуем посетить TheWordPoint для получения более подробной информации о том, как квалификация и сертификаты переводчика влияют на качество предоставляемых услуг и уровень адаптации Вашего контента. Не будем забывать, что целью качественного перевода является правильный подход к пользователю с учетом привычных терминов и языковых оборотов.

Проверка личных имен, названий и специфических понятий. Не будем забывать и о таком важном аспекте, как проверка тех слов, имен и названий, которые не встречаются в словаре и не будут автоматически исправлены программным обеспечением для локализации.

Подготовка контента под требования SEO. Локализация включает в себя подготовку для работы в области продвижения и раскрутки веб-сайта. При создании контента необходимо грамотно использовать ключевые слова и оставлять техническое место для добавления новых. Тем не менее, не стоит заранее перегружать страницу различными плагинами, чтобы не замедлять читаемость страниц.

Интеграция публикаций в социальных сетях и блогах с основным контентом. Профессиональная локализация также включает в себя интеграцию ссылок, которые ведут на социальные сети и различные платформы, что повышает Ваше присутствие в целевом сегменте сети.

Отладка конкретных страниц под календарные праздники и прочие особенности региона. А вот здесь правильным решением будет использовать автоматику и настроить языки страницы под требуемый календарь, а также формат времени и даты конкретного региона.

Создание дополнительных справочных документов для каждой страны. Если это необходимо, далеко не лишним будет добавление дополнительных материалов, соглашений пользователя и инструкций на нескольких языках.

Совместная отладка и финальная проверка готового контента. Самым эффективным решением является совместная проверка готовых страниц. Даже если Вы и не знаете требуемого языка, визуальная проверка, соблюдение работы всех ссылок и учет дизайна и формата также являются ключевыми моментами при отладке.

Дизайн и локализация для веб-разработчиков

Если технические возможности веб-сайта позволяют, следует задуматься о добавлении новых элементов дизайна страницы под каждый требуемый язык. Это могут быть как графические элементы под целевой рынок, так и дополнительные пункты меню, которые будут направлены на культурные особенности страны. Таким образом, Ваши новые пользователи смогут убедиться в том, что Вы действительно относитесь к ним с должной заботой и уважением.