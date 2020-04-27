Как заказать авиабилеты туристу: быстро, недорого и максимально безопасно

Не секрет, что в бюджете любой заграничной поездки львиную долю расходов забирают авиабилеты. Можно ли на них сэкономить? Да, и способ доступен каждому украинскому туристу. Чтобы сократить расходы, достаточно покупать авиабилеты из Киева в Мальту или любую другую страну на сайте Turisto. Сервис уникален по своей выгодности и функциональности, и уже помог тысячам путешественников организовать заграничные поездки с минимальными затратами и риском.

Дешевые авиабилеты – насколько безопасна их покупка





Сайт Turisto удобен и выгоден тем, что уже сделал за туристов всю работу по сортировке, поиску недорогих билетов в любую точку планеты. Посетитель сайта просто получает доступ только к самым выгодным предложениям от 350 авиаперевозчиков. Поэтому любой выбранный билет будет стоить значительно дешевле, если бы человек вел поиски самостоятельно. К экономии средств добавляется еще и разумные затраты личного времени. На сервисе покупка билета осуществляется лишь в пару кликов, занимая не более пяти минут. При самостоятельном изучении сайтов всех актуальных авиакомпаний процедура выбора и бронирования может занять несколько часов.



Покупка авиабилетов на сервисе для украинских туристов является абсолютно безопасной. Возврат их в случае необходимости представляет собой простейшую процедуру, но только при условии, если условия тарифов перевозчика позволяют ее провести.

Поиск недорогих билетов – ключевые моменты

Перелет Киев – Тенерифе каждый из туристов может организовать в рамках любого бюджета. Итоговая стоимость напрямую будет зависит от того, какие факторы человеком при поиске и покупке билетов были учтены. Наиболее значимыми из них являются:

тип перевозчика;

формат перелета;

день недели вылета/прилета.



Самые выгодные расценки на перелет предлагают азиатские и европейские лоу-косты. Их услугами стоит пользоваться, если есть желание организовать поездку с минимальным бюджетом. Единственный нюанс: билеты этих перевозчиков возврату не подлежат. Поэтому планировать поездку туристы должны с максимальной тщательностью.



Самый выгодный формат перелета – одновременная покупка билетов туда и обратно. Экономия по популярным географическим направлениям составляет до 30 %. Что касается дней недели, то вылеты и прилеты выгоднее всего планировать на вторник и среду, избегая выходных и праздничных дат.