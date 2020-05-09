Легендарный IPhone: в чем секрет его популярности

Большинство пользователей, планирующих покупку смартфона, выбирают легендарный Айфон, который выигрывает по многим показателям у аналогичных устройств производства других торговых марок. Те, кто изначально пользовался техникой Apple, также неизменно остаются верны бренду. Почему так происходит и в чем секрет популярности «яблочных» смартфонов?

Технические особенности: всегда впереди конкурентов

При разработке моделей iPhone используются передовые технологии, внедряются инновационные решения. При этом идет беспрерывный процесс развития. Торговая марка регулярно удивляет пользователей новыми функциями и возможностями выпускаемых гаджетов (в свое время настоящим прорывом оказался сканер Touch ID, сегодня его заменила не менее прогрессивная технология Face ID).

iPhone известны своей долговечностью, на них можно скачивать разные приложения и играть в любые игры. Еще пользователи отмечают, что смартфоны производства других брендов имеют много лишних настроек, перенасыщены дополнительными возможностями, которые многим не нравятся. iPhone лишены подобных сложностей. После покупки любой модели можно сразу переходить к комфортному ее использованию без выполнения многочисленных предварительных настроек.

Технологии и функциональные возможности

Что еще выделяет iPhone среди конкурентов и делает смартфоны от Apple привлекательными для покупателей? Среди ключевых особенностей необходимо отметить:

наличие встроенного браузера Safari (имеет удобную навигацию, надежно защищен от вирусов);

моментальное открытие приложений (обеспечивает технологичная IOS);

возможность использования 3D Touch (усиленное нажатие активирует появление дополнительной панели задач, открывающей доступ к набору интересных функциональных возможностей);

тщательно проработанный софт для IOS (он всегда выходит раньше, чем у конкурентов).

Статусная вещь со стильным дизайном

Но не только технологичность и удобство использования обеспечивают популярность смартфонам от Apple. Они признаны статусными гаджетами во всем мире. Стоимость iPhone нельзя назвать низкой, поэтому его обладатель автоматически переходит в разряд обеспеченных людей (во всяком случае, так думают окружающие).

Легендарные смартфоны имеют удобный и стильный дизайн. Современные модели изготавливают из стекла, что делает их еще более элегантными и привлекательными.