Полезные советы для любителей смотреть фильмы в кинотеатрах

Посещение кинотеатра – отличный способ приятно провести время в компании друзей или любимого человека. Для этого следует выбрать фильм в нужном жанре, а также подходящее время для сеанса. Хотите получить максимум приятных эмоций? Отправляйтесь в кинотеатр «Планета Кино», предварительно ознакомившись с действующим расписанием на его официальном сайте.

Просмотр интересного фильма – увлекательное занятие. А можно ли его сделать еще более приятным? Да, если удастся сэкономить на билетах, занять место с лучшим обзором, а также использовать на практике другие полезные лайфхаки.

Как выгодно купить билеты и занять лучшие места

Покупка билетов по выгодной цене – всегда приятный бонус. Чтобы его использовать, заранее узнайте о скидках и действующих программах лояльности. Многие кинотеатры предлагают фирменные карты для накопления специальных баллов, которые можно обменять при покупке билета, чтобы снизить его стоимость. Предоставляются хорошие скидки студентам, а также гражданам других льготных категорий.

Кроме этого, чтобы смотреть кино дешевле, делайте следующее:

ходите в кинотеатр на утренние сеансы;

выбирайте для посещения день посреди недели (обычно это вторник или среда);

если есть много свободного времени, покупайте билеты «оптом» (на два или три киносеанса подряд).

Где находятся лучшие места в зале

Желательно заранее ознакомиться со схемой размещения кресел в кинотеатре. Чтобы получить качественное звучание и обеспечить хорошее восприятие картинки, выбирайте места в середине зала (они обычно стоят немного дороже, но цена полностью себя оправдывает). В кинотеатре с большой площадью можно разместиться в самом его конце, но тоже по центру. Неудачные места находятся по бокам. Здесь могут возникнуть проблемы с качеством звука. Также не рекомендуется покупать билеты на места в первых пяти рядах.

Как изолироваться от посторонних источников шума: полезный лайфхак

Ничто так не раздражает, как посторонний шум во время просмотра фильма в кинотеатре. Его источники – хрустящие попкорном и упаковками от чипсов соседи по залу, обсуждающие сюжет люди, зрители, которым не терпится поделиться своими эмоциями.

Чтобы не скандалить и решить проблему мирным путем, возьмите с собой в кинотеатр наушники небольшого размера (те, что вставляются в уши). Они изолируют вас от раздражающего шума, но при этом позволят слышать звуки кино.