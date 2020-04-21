Семена цветов: несколько слов о выборе посадочного материала и важности его качества

Весна - самое ответственное время года для каждого садовода, что обусловлено проведением посадочных работ. Их результативность напрямую зависит от качества используемых семян, поэтому к их выбору следует подойти со всей ответственностью. Это в полной мере актуально и для семян цветов. Украинские традиции садоводства всегда строились вокруг насіння квітів, посадочному материалу предавалось первостепенное значение. Познакомиться с актуальным прайсом на него и сделать заказ онлайн можно в интернет-магазине "Дом и Сад", а из этой статьи вы узнаете о главных особенностях выбора семян.

Цикл жизни растений

Общепринятая классификация делит цветы на три разновидности:

однолетние - отличаются хорошей всхожестью при условии свежести семян;

двухлетние - цветы, которые при благоприятных климатических условиях расцветут и на второй год после посадки;

многолетние - наиболее непредсказуемые сорта, часто требуют особого ухода, чувствительны к частоте полива и температуре.

Обычно стоимость семян прямо пропорциональна жизненному циклу растений.

Махровость

Это особенность строения растений, связанная с увеличением числа лепестков или с изменением формы и размеров венчика. Обусловлена конституцией растений или стараниями селекционеров. Махровые сорта маркируются как F1, обычно они имеют гибридное происхождение. На этом фоне гибриды первого поколения (виола, петунии, львиный зев, другие похожие) стоят значительно дороже соцветий с махровостью в качестве сортового признака (бархатцы, астры, прочие).

Окрас

Если вы хотите получить яркое соцветие одного сорта, но разного окраса, имеет смысл отдельно покупать разноцветные семена одного вида. В продаже часто встречаются миксы, но они менее предпочтительны. Это объясняется преимущественной всхожестью растений одного цвета. Практика показывает: посадка миксов редко даёт желаемый результат в контексте многообразия окраса цветов.

Советы экспертов

Вот наиболее универсальные:

покупайте семена у проверенных производителей - особенно это актуально для заказа онлайн;

обращайте внимание на дату упаковки - она важнее, чем срок годности;

выбирайте подходящие сорта - они должны не только нравиться, но и соответствовать климатическим условиям, в которых будут произрастать.

Если вы сами не можете выбрать семена, есть смысл обратиться за компетентной консультацией. В интернет-магазине "Дом и Сад" её можно получить бесплатно.