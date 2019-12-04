Войти | Зарегистрироваться
15:04

среда,
04 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Masterpass – нові можливості для безпечних розрахунків

04.12.2019 / 13:43
Завдяки надійному шифруванню даних ви можете зберігати усі картки в єдиному місці та не турбуватися про можливу втрату пластика, шахрайство чи дубльовані платежі.

Гаманець від Mastercard полегшує здійснення безконтактних розрахунків та підвищує безпеку користування вашою карткою.

Завдяки надійному шифруванню даних ви можете зберігати усі картки в єдиному місці та не турбуватися про можливу втрату пластика, шахрайство чи дубльовані платежі. Усе, що вам потрібно — це додаток Masterpass, який можна встановити на будь-який цифровий носій: планшет, смартфон чи ноутбук.

Чому слід використовувати єдиний гаманець Masterpass

За допомогою простого додатку ви зможете здійснювати безпечні розрахунки в Інтернеті. Більше не потрібно раз за разом заповнювати дані картки, адже вся інформація підтягується з гаманця автоматично. Треба ввести інформацію про картку тільки один раз — під час реєстрації у додатку.

Використовувати Masterpass можна на сайті партнерів Мастеркард. Ви зможете, наприклад:

  • провести оплату комунальних платежів;
  • зробити переказ коштів с картки на картку;
  • сплатили за парковку чи штрафи;
  • придбати косметику, одяг чи квіти;
  • замовити таксі;
  • заправити автівку та ін.

Переваги такого виду розрахунків

Сервіс Мастерпасс працює з більшістю платіжних систем. Ви можете прив’язати не тільки картки самого Mastercard чи Маестро, але й Visa чи Амерікан Експресс.

  • Не має обмеження по кількості прив’язаних до додатку карток;
  • Не має обмеження по валюті;
  • Швидкість проведення операції — просто виберіть картку під час оплати і розрахунок буде проведений за кілька секунд;
  • Зручність — ви можете здійснити платіж навіть якщо забули гаманець;
  • Безпека — рівень захисту відповідає міжнародним стандартам;
  • Комісія за користування гаманцем відсутня;
  • Можна прив’язати кредитні, дебетові чи передплачені картки.

Купуйте з упевненістю

Masterpass має багаторівневий захист платежів та персональних даних. Кожна транзакція проходить авторизацію за допомогою паролю, коду чи ваших відбитків. Це дозволяє зберегти не тільки кошти, а й важливі дані про особистість держателя картки.

Вашу адресу чи секретні дані картки не знають навіть продавці, адже вся інформація надсилається їм у вигляді одноразового складно зашифрованого коду.

Крім того, на користувачів Мастерпасс розповсюджується правило нульової відповідальності. Ваш рахунок захищений банком, що не дозволяє використовувати вашу картку без вашого відому. У разі несанкційованих покупок клієнт не несе фінансової, правової чи іншої відповідальності.

Ви можете розрахуватися за допомогою Masterpass у більш ніж мільйоні різноманітних магазинах світу. Багато партнерів Мастеркард готові запропонувати вам спеціальні умови та ціни на оплату своїх послуг чи товарів.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.