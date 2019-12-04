Masterpass – нові можливості для безпечних розрахунків

Гаманець від Mastercard полегшує здійснення безконтактних розрахунків та підвищує безпеку користування вашою карткою.

Завдяки надійному шифруванню даних ви можете зберігати усі картки в єдиному місці та не турбуватися про можливу втрату пластика, шахрайство чи дубльовані платежі. Усе, що вам потрібно — це додаток Masterpass, який можна встановити на будь-який цифровий носій: планшет, смартфон чи ноутбук.

Чому слід використовувати єдиний гаманець Masterpass

За допомогою простого додатку ви зможете здійснювати безпечні розрахунки в Інтернеті. Більше не потрібно раз за разом заповнювати дані картки, адже вся інформація підтягується з гаманця автоматично. Треба ввести інформацію про картку тільки один раз — під час реєстрації у додатку.

Використовувати Masterpass можна на сайті партнерів Мастеркард. Ви зможете, наприклад:

провести оплату комунальних платежів;

зробити переказ коштів с картки на картку;

сплатили за парковку чи штрафи;

придбати косметику, одяг чи квіти;

замовити таксі;

заправити автівку та ін.

Переваги такого виду розрахунків

Сервіс Мастерпасс працює з більшістю платіжних систем. Ви можете прив’язати не тільки картки самого Mastercard чи Маестро, але й Visa чи Амерікан Експресс.

Не має обмеження по кількості прив’язаних до додатку карток;

Не має обмеження по валюті;

Швидкість проведення операції — просто виберіть картку під час оплати і розрахунок буде проведений за кілька секунд;

Зручність — ви можете здійснити платіж навіть якщо забули гаманець;

Безпека — рівень захисту відповідає міжнародним стандартам;

Комісія за користування гаманцем відсутня;

Можна прив’язати кредитні, дебетові чи передплачені картки.

Купуйте з упевненістю

Masterpass має багаторівневий захист платежів та персональних даних. Кожна транзакція проходить авторизацію за допомогою паролю, коду чи ваших відбитків. Це дозволяє зберегти не тільки кошти, а й важливі дані про особистість держателя картки.

Вашу адресу чи секретні дані картки не знають навіть продавці, адже вся інформація надсилається їм у вигляді одноразового складно зашифрованого коду.

Крім того, на користувачів Мастерпасс розповсюджується правило нульової відповідальності. Ваш рахунок захищений банком, що не дозволяє використовувати вашу картку без вашого відому. У разі несанкційованих покупок клієнт не несе фінансової, правової чи іншої відповідальності.

Ви можете розрахуватися за допомогою Masterpass у більш ніж мільйоні різноманітних магазинах світу. Багато партнерів Мастеркард готові запропонувати вам спеціальні умови та ціни на оплату своїх послуг чи товарів.