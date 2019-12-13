Стильный девайс 2018 года: об Apple iPhone XS и его достоинствах



Солидные флагманские девайсы от «яблочной» корпорации — всегда ожидаемые новинки. За появлением ультрамодных iPhone следят фанаты бренда из разных стран мира. Смартфоны Apple можно заказать в недавно открывшемся онлайн-магазине Vodafone shop. Широкий ассортимент моделей и цветовых оттенков — залог быстрого выбора понравившегося гаджета.

Прошлогодний флагман не выходит из моды

Apple iPhone XS, представленный в 2018 году, по-прежнему демонстрирует высокие показатели продаж. Он конкурирует и с более современными аппаратами, новинками от других брендов. Флагман обзавелся мощным шестиядерным процессором SoC Apple A12 Bionic с 4 ГБ оперативной памяти. На выбор покупателям предлагаются модели с 64, 256 и 512 ГБ для загрузки контента. Дополнительные карты памяти устройство не поддерживает. Смартфон функционирует под управлением операционной системы нового поколения iOS 12. По сравнению с предшественником в этом аппарате улучшена защита от пыли и влаги. Девайс соответствует стандарту IP68.

Подробнее о дизайне

Отличить новинку 2018 году от ее предшественника по визуальным особенностям почти невозможно. Apple iPhone XS не получил новые габариты и элементы. Только настоящий знаток, который всегда следит за новинками от «яблочной» компании, может найти различие. Оно заключается в том, что модель обзавелась парой пластиковых выемок под антенны. Из-за этого стал меньше левый динамик на нижней грани корпуса. К имеющейся цветовой гамме добавился еще один благородный оттенок — золотой. Это не безудержное металлическое сияние, а приятный глазу матовый цвет.

Дисплей прошлогодней новинки и его особенности

Экран выполнен по технологии OLED. Размер его составляет 5,8 дюйма по диагонали, а разрешающая способность — 2436×1125 пикселей. Лицевая поверхность дисплея — зеркально-гладкая, максимально устойчивая к образованию царапин. Экран обладает неплохими антибликовыми свойствами, поэтому об удобстве эксплуатации можно не беспокоиться.

Высокотехнологичные смартфоны apple имеют свои индивидуальные особенности, «изюминки», которые отличают их от аналогов и конкурентов. Они всегда становятся результатом длительной и скрупулезной работы. Apple iPhone XS — не исключение из правил. Новинка 2018 года может похвастаться:

распознаванием лица посредством камеры TrueDepth;

поддержкой беспроводной зарядки;

тыльным фотомодулем 12 МП.

Пара объективов и двукратный оптический зум — удачное решение для любителей качественных снимков.