Что делать в случае возникновения ДТП? Срочно обратиться к автоадвокату!

Одна из самых неприятных ситуаций для водителя – ДТП. Если аварии избежать не удалось, проблему необходимо решать оперативно и в рамках закона. Для защиты своих прав желательно воспользоваться услугами автоадвоката. Обращение к специалисту – одна из первых задач при возникновении дорожно-транспортного происшествия. Получить бесплатные консультации и воспользоваться профессиональной юридической помощью можно на сайте auto-advokat.com.ua. Специалисты компании защищают права автомобилистов, быстро приступают к выполнению своих обязанностей после обращения клиента, действуют исключительно в рамках закона.

Кто такой автоадвокат и почему необходимо воспользоваться его помощью

Автоадвокатом называют практического специалиста, хорошо разбирающегося в области автомобильного права, умеющего грамотно построить диалог с сотрудниками правоохранительных органов и обозначить правильную линию поведения для клиента.

При возникновении ДТП не обойтись услугами обычного юриста. Автоадвокат является узконаправленным специалистом, работающим в переменчивой правовой отрасли. Ведение дел по ДТП усложняется большим количеством привлекаемых участников (страховая компания, государственные органы, которые обеспечивают безопасное дорожное движение и т. д.).

Обращение к автоадвокату – возможность своевременно получить высококвалифицированную помощь. Специалист эффективно справится с возложенными на него задачами.

Услуги автоадвоката

Автоадвокат предоставляет следующие виды услуг:

защищает права водителя в суде (попавшего в ДТП);

оказывает помощь при замене и восстановлении водительского удостоверения;

помогает при регистрации или перерегистрации автомобиля;

занимается обжалованием административных протоколов и постановлений;

решает вопросы, касающиеся страховых возмещений после возникновения дорожно-транспортных происшествий;

работает с аварийными комиссарами, принимает участие в оценке ущерба;

составляет иски, жалобы, заявления, ходатайства и другие процессуальные документы.

При возникновении ДТП обращаться за помощью к автоадвокату необходимо без промедления. Первичную консультацию можно получить в телефонном режиме. Дальнейшая работа специалиста предусматривает проведение детального анализа ситуации для поиска наиболее подходящего способа решения проблемы.