Где купить матрас в Харькове и на что обращать внимание при его выборе

Покупка матраса – вклад в ваше здоровье, которое обеспечит хорошее самочувствие и отличную работоспособность. Обновить эту постельную принадлежность необходимо при бессоннице, болях в мышцах и области позвоночника, возникновении аллергических реакций.

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Пружинные и беспружинные матрасы

При покупке матраса вам предстоит выбрать между пружинной или беспружинной конструкцией. Первый вариант имеет свою классификацию: изделие может быть оснащено зависимыми (соединенными) пружинами, а также независимыми (каждая пружина изолирована, находится в так называемом «стакане»). Изолированные пружины удобнее, быстро принимают форму человеческого тела.

У беспружинных матрасов есть наполнитель. Он может быть синтетическим или натуральным. Рассмотрим разные виды материалов, которые используют для этих целей.

Наполнитель изделия – важный критерий выбора

Наполняют матрасы такими материалами:

латекс (не провоцирует аллергию, упругий, правильно поддерживает позвоночник);

пенополиуретан (эластичный, через него хорошо проникает воздух);

высокоэластичная пена (имеет эффект памяти, поддерживает нормальное кровообращение во время сна);

кокосовая койра (в ней не размножаются бактерии, присутствует в жестких матрасах);

сизаль (не электризуется, воздухопроницаем, выводит влагу);

Memory Foam (долговечный наполнитель на полиуретановой основе).

Другие параметры

При выборе подходящего матраса необходимо не забывать о таких параметрах: вес, рост и возраст человека, который будет на нем отдыхать.

Людям, склонным к полноте, подойдут жесткие изделия. Если вес небольшой, можно купить матрас на латексной основе или оснащенный независимыми пружинами.

Жесткие изделия противопоказаны пожилым людям, в то время как детям рекомендуют покупать именно их.

Вычислить наиболее подходящий размер легко. Покупайте матрас, длина которого превышает рост минимум на 20 см.