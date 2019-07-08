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Создать резюме, объявление онлайн, встретиться с работодателем: эффективные методы трудоустройства

08.07.2019 / 12:07
Грамотное составление резюме, быстрый поиск работодателей по интересующим вакансиям в режиме онлайн: гарантия оперативного трудоустройства.

Трудоустройство — процесс сложный и часто требует скрупулезного изучения рынка представленных вакансий. Сначала соискатель выбирает необходимую сферу деятельности (транспорт, торговля, логистика, безопасность и охрана, общепит, строительство и другие варианты), а потом приступает к действиям. Можно создать резюме на сайте OLX.ua и дождаться отклика от потенциальных работодателей. Этот онлайн-сервис объединяет предпринимателей, представителей крупного бизнеса с теми, кто находится в поиске постоянного места занятости. Составление полного резюме или краткой заметки о своих способностях и возможностях — эффективный активный метод, который часто используется соискателями. Объявление должно быть грамотным и отражать все преимущества потенциального сотрудника.

Пассивно или активно: как правильно искать работу

Многие люди считают, что можно использовать один способ поиска для получения гарантированных результатов. Но для ускорения трудоустройства рекомендуется внедрять и другие активные методы, к которым относятся:

  • личная встреча с потенциальным работодателем — можно узнать контакты руководителя компании и договориться о собеседовании. Многие предприниматели любят сотрудников, проявляющих упорство и целеустремленность;
  • посещение ярмарок вакансий — в небольших городах они проходят довольно редко, поэтому не стоит упускать возможность встретиться с представителями конкретной компании;
  • электронная рассылка резюме — можно проявить инициативу и отправить информацию о себе без предварительных переговоров. Часто по телефону представители HR-служб отсеивают многих работников по возрастной категории, образованию или другим критериям. Но профессионально составленное и отправленное по электронной почте резюме может изменить представления работодателя о вашей профпригодности.

Активные методы поиска рекомендуется совмещать с пассивными. К последним относят регулярный мониторинг интересных вакансий, недавно открывшихся филиалов крупных компаний. Часто по телевизору можно услышать информацию о наборе новых сотрудников. А вот к агентствам по трудоустройству следует относиться серьезнее. Часто можно обойтись и без навязанных посредниками вакансий, оплаты их услуг. Агентствами нередко взимается немалый процент с первой зарплаты соискателя. В сотрудничестве с такими компаниями нет смысла.

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