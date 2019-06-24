Брендовые часы, которые сможет позволить себе каждый

Такой аксессуар, как наручные часы, может вывести на новый уровень и подчеркнуть любой образ. Эта деталь способна не только выполнять важные функции оповещения о времени, но и в один миг сделать вас деловым, стильным и осмысленным человеком, хотя бы внешне в глазах окружающих людей. Часы должны подчеркивать статус владельца. Речь не идет только о люксовых брендах, которые стоят как целая машина. Можно подобрать вполне достойного производителя, предлагающего достойную продукцию по приемлемой цене. Например, уважением и доверием людей, которые смыслят в качестве наручных часов, является фирма «Беверли Хилз Поло Клаб», часы которой можно приобрести в магазине Timeshop. Этот бренд широко известен как американский уважаемый производитель стильной одежды и аксессуаров.

Часы от «Беверли Хилз» – это особый вид искусства. Они отличаются не только высоким качеством при доступной цене, но и утонченным стилем. Разнообразие каталога позволит выбрать идеальный вариант на любой вкус и под любой стиль или повод. Компанию основали в США в 1981 году, когда несколько профессиональных спортсменов поло приняли решение продавать футболки. Дело пошло настолько хорошо, что со временем «Беверли Хилз Поло Клаб» значительно расширили свой ассортимент, завоевав любовь и доверие масс.

На сегодняшний день логотип бренда стал узнаваемым и популярным. Компания производит часы для женщин и мужчин высокого качества из самых разных материалов. Их внутренность – это кварцевый механизм, который славится своей надежностью и точностью. Такие часы не нужно переводить, а работают они за счет батареи. Есть и механический вариант, его механизм заряжается от ходьбы владельца. Особый уход не требуется ни одному, ни другому варианту, объединяет их долгий срок службы.

Что касается корпуса, то его изготавливают преимущественно из стали. Это прочный нержавеющий сплав, который устоит буквально в любых экстремальных условиях использования. Циферблат у часов от производителя бывает стрелочным и комбинированным – оба пользуются популярностью в одинаковой мере, просто каждый выбирает более удобный вариант лично для себя. Стекло устанавливается минеральное, что обеспечивает особую прочность и долгую жизнь аксессуару. Браслеты изготавливаются из стали, кожи или каучука. Выбор стоит делать в зависимости от личных предпочтений. Например, сталь прочная, устойчива к разного рода повреждениям, а каучук мягкий и не боится влаги. Любой вариант будет смотреться стильно и современно.

Магазин Timeshop предлагает широкий выбор часов данного бренда по адекватным ценам. Доставка осуществляется не только по Киеву и Днепру, но и по многим городам Украины. Ресурс специализируется на часах, поэтому предлагает комплексные услуги по их подбору. Специалисты окажут вам помощь, подскажут идеальный вариант, исходя из ваших предпочтений и пожеланий. Делайте выбор вместе с Timeshop и покупайте стильные наручные часы с умом!