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Надежная площадка для электронных торгов: государственные и коммерческие закупки

25.06.2019 / 08:12
Организация проведения коммерческих и государственных торгов на профильной аккредитованной электронной площадке.


Для поиска новых рынков сбыта и налаживания постоянного закупочного процесса используются системы электронных торгов — коммерческих и государственных. В современных бизнес-сферах тендеры имеют очень важное значение. Именно в процессе торгов заключаются самые выгодные сделки. Тендеры организуют для закупки или реализации товаров. Они кардинально отличаются от аукционов закрытостью информации для конкурентов. Предприниматели и крупные муниципальные предприятия могут воспользоваться надежной электронной площадкой https://smarttender.biz/ и разместить тендеры на закупку определенных товарных позиций или услуг. Также она предназначена для организации аукционов с целью продажи имущества, участия в коммерческих или государственных торгах.

Тендеры коммерческого типа и их классификация

Частные закупки не регламентируются законодательством, а проводятся по индивидуально установленным правилам от организатора. На электронной площадке вы без труда сможете выполнить настройку закупочного процесса согласно особенностям предприятия. Различают следующие виды коммерческих торгов:

  • открытые — принять участие могут все компании, которым интересна эта сфера;
  • закрытого формата — заказчиком выбираются те, кто может участвовать, им направляются уведомления;
  • одноэтапные — без ведения переговоров с быстрым определением победителя;
  • двухэтапные — оптимально подходят для сложных сделок. Сначала для каждого участника составляются технические характеристики, затем рассматриваются имеющиеся предложения с целью выбора наиболее подходящего;
  • с предварительным отбором — на организационной стадии изучаются все заявки от компаний;
  • при наличии одного поставщика — этот вариант возможен, если остальные участники решили не заключать сделку или были исключены заказчиком.

Для организации поставок серийных партий или их закупки обычно устраивают коммерческие торги в формате запроса определенных котировок. Выигрывают участники, которые выставляют минимальную стоимость товара. Современная экономика диктует предпринимателям свои условия. И проведение тендеров играет в ней приоритетную роль, поскольку закупки не выполняются спонтанно. Необходимо использование проверенной электронной площадки для успешного развития бизнеса, выхода на новый уровень доходов, распространения продукции и поиска потребителей.

https://smarttender.biz/
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