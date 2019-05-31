Как прочистить унитаз: самостоятельно или обратиться к профессионалам?

Забитый унитаз – настоящая проблема для хозяев квартиры или частного дома. Причины возникновения такой неприятности могут быть различными. Чаще всего канализационная труба забивается разными предметами, которые не должны были туда поспасть: остатками пищи, комками волос, средствами личной гигиены, строительным мусором, целлофановыми пакетами и т. д.

Спровоцировать плохой отток воды могут компоненты химического происхождения, а также органические вещества, содержащиеся в жидкости, способные со временем скапливаться на стенках труб в большом количестве.

Как избавиться от засора

О том, что унитаз засорился, свидетельствует накапливающаяся и не уходящая в канализацию вода. Жидкость может выплескиваться за его бортики, что вместе с образующимся неприятным запахом создает значительные неудобства. Учитывая возникший дискомфорт, надолго отложить решение возникшей проблемы невозможно.

Сначала необходимо попробовать избавиться от засора самостоятельно. Если это не поможет, на сайте https://mtservice.kiev.ua/prochistka-kanalizacii/zabilsya-unitaz/ прочистить унитаз помогут профессионалы. Аварийно-сервисная компания MtService оказывает подобную услугу. Так вы получите гарантированно качественно выполненную работу.

Самостоятельные способы устранения проблемы

Прочистить засорившийся унитаз можно одним из способов (или их комбинацией):

механическим,

химическим,

при помощи вантуза.

Сантехнический трос – главный инструмент при использовании механического метода. Но он эффективен только в том случае, если закупорка произошла точечно.

Химический способ избавления от засора поможет при воздействии на растворимые соединения, спровоцировавшие проблему.

Вантуз не удалит пробку, образовавшуюся, например, из предметов гигиены, но поможет устранить жировые или мыльные отложения.

Профессиональная прочистка

При обращении в аварийно-сервисную компанию MtService вы получите гарантированный результат без необходимости тратить время и силы на выполнение сложной работы. Специалисты фирмы используют профессиональные методы устранения засоров.

Один из способов – гидродинамический. Он основан на применении сильного потока воды и давления. Обычно используется в помещениях, расположенных на первых этажах, а также в частных домах.

Еще один эффективный метод – электромеханический, позволяющий не снимать унитаз. Применяется для работы с канализационными системами, подключенными к общему стояку. Основными рабочими инструментами в этом случае являются гибкие спирали.