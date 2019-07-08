SEO: суть, определение, особенности

SEO — перечень работ, направленных на повышение позиций выдачи интернет-ресурса в поисковых системах. В основе мероприятия поэтапный подход к работе над архитектурой интернет-ресурса, привлечение внешней ссылочной массы с использованием разных инструментов. Раскрутка, оптимизация сайтов — процедура длительная. Если работа спланирована грамотно, первый эффект в виде роста трафика можно ощутить только через несколько месяцев, а чаще всего даже полгода.

Перечень работ по SEO оптимизации

К работам по СЕО-оптимизации относят следующее:

Анализ спроса пользователей на момент начала работ, то есть выявление ключевых слов по интересующему направлению (сбор семантического ядра).

Поведенческая оценка пользователей на сайте, выявление популярных страниц.

Анализ принципа ранжирования систем, изучение нововведений и подгонка сайта под новые требования и критерии (периодические мероприятия).

Работы по повышению качества структуры и наполняемости ресурса — внутренняя оптимизация.

Увеличение популярности сайта на сторонних ресурсах — внешняя оптимизация.

Правильно выбранная стратегия SEO-оптимизации также включает в себя периодические работы по наблюдению результата. Для получения достоверных данных используются два параметра:

Позиции ресурса по выбранным запросам в определенный период в поисковых системах.

Трафик, получаемый в результате проведения рекламных кампаний.

Чтобы определить, на каком месте находится ваш сайт, существует множество готовых инструментов. Для Украины целесообразно использовать аналитические приложения от Google. Обычно проверка позиции выполняется по следующим данным:

адрес сайта;

регион;

язык.

Для анализа посещаемости также существует много инструментов, наиболее популярен Google Analytics. Эта система позволит оценить уровень посещений, выявить конкретные запросы, вводимые потенциальными клиентами чтобы зайти на сайт, а также другую полезную для СЕО-специалиста информацию.

Основные нюансы

Чтобы ваш проект действительно входил в ТОП выдачи, прежде всего нужно начать с внутренних работ. Затем изучить возможные инструменты внешнего продвижения и постоянно следить за положением ресурса в сети. Не удивительно, что большинство руководителей при создании онлайн-платформы обращаются за помощью к профильным специалистам — в компании с отличной репутацией и опытом на рынке. Это намного выгоднее, чем тратить собственное время на освоение тонкостей, нюансов и всех деталей процесса продвижения.