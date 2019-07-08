Серьги-пусеты: преимущества, виды, особенности выбора украшений

Серьги-пусеты – один из наиболее популярных видов украшений. Их особенностью является форма основной части, представленная в виде гвоздика. Такие аксессуары предпочитают многие знаменитости. К числу последних относятся Одри Хепберн, Диана фон Тиз, Виктория Бекхем, Сандра Балок, Анджелина Джоли, Грейс Келли и другие. Большой выбор сережек-гвоздиков можно найти на сайте компании Oniks.



Кому подходят сережки-пусеты

Серьги в виде гвоздиков выпускаются в разных формах, размерах и конструкциях. Носить их могут дети, подростки, женщины зрелого возраста. Они сочетаются с разными видами и стилями одежды, образами и луками. Особой популярностью пользуются золотые изделия. Перейдя по ссылке https://oniks.ua/categories/sergigvozdiki серьги-пусеты можно подобрать с жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями. Их общие преимущества:

привлекательный дизайн:

простота фиксации на мочке;

большой выбор моделей;

универсальность использования;

способность подчеркивать цвет глаз и моделировать форму лица.

Классические гвоздики не имеют вставок. В качестве декора на них присутствует золотой шарик или полусфера. Их можно назвать универсальными благодаря совместимости с любым типом лица и различными видами одежды. Оригинальные изделия могут содержать коралловые вставки, фианиты. Помимо золота, для производства таких украшений используется высококачественное серебро. При выборе аксессуара нужно учитывать цвет глаз, бюджет, материал изготовления других изделий, используемых в повседневности. Специалисты не рекомендуют носить одновременно украшения из золота и серебра.



Как выбрать серьги-пусеты

Изделия отличаются не только декором и формой, но и видом гвоздика. Женщинам с небольшой мочкой рекомендуются модели с закруткой в средней части. Они помогут скрыть большую дырочку и подойдут детям. При высоком проколе лучше выбирать сережки с закруткой в верхней части.

Пусеты с висюльками являются универсальными. Они смотрятся более празднично и хорошо сочетаются с вечерними нарядами. Нужно учитывать вес изделий. Массивные модели не стоит носить ежедневно – только в особых случаях. Замок на серьгах-пусетах может быть винтовым и прижимным. Первый вариант является более надежным. Он снижает риск потери изделия. Его можно рекомендовать детям и женщинам, предпочитающим вести активный образ жизни.