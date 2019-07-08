Войти | Зарегистрироваться
12:31

понедельник,
08 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Серьги-пусеты: преимущества, виды, особенности выбора украшений

08.07.2019 / 12:19
Серьги-пусеты: преимущества, виды, особенности выбора украшений
Что представляют собой серьги-пусеты, в чем особенность украшений. Разнообразие ассортимента и правила выбора изделий.

Серьги-пусеты – один из наиболее популярных видов украшений. Их особенностью является форма основной части, представленная в виде гвоздика. Такие аксессуары предпочитают многие знаменитости. К числу последних относятся Одри Хепберн, Диана фон Тиз, Виктория Бекхем, Сандра Балок, Анджелина Джоли, Грейс Келли и другие. Большой выбор сережек-гвоздиков можно найти на сайте компании Oniks.

Кому подходят сережки-пусеты

Серьги в виде гвоздиков выпускаются в разных формах, размерах и конструкциях. Носить их могут дети, подростки, женщины зрелого возраста. Они сочетаются с разными видами и стилями одежды, образами и луками. Особой популярностью пользуются золотые изделия. Перейдя по ссылке https://oniks.ua/categories/sergigvozdiki серьги-пусеты можно подобрать с жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями. Их общие преимущества:

  • привлекательный дизайн:
  • простота фиксации на мочке;
  • большой выбор моделей;
  • универсальность использования;
  • способность подчеркивать цвет глаз и моделировать форму лица.

Классические гвоздики не имеют вставок. В качестве декора на них присутствует золотой шарик или полусфера. Их можно назвать универсальными благодаря совместимости с любым типом лица и различными видами одежды. Оригинальные изделия могут содержать коралловые вставки, фианиты. Помимо золота, для производства таких украшений используется высококачественное серебро. При выборе аксессуара нужно учитывать цвет глаз, бюджет, материал изготовления других изделий, используемых в повседневности. Специалисты не рекомендуют носить одновременно украшения из золота и серебра.

Как выбрать серьги-пусеты

Изделия отличаются не только декором и формой, но и видом гвоздика. Женщинам с небольшой мочкой рекомендуются модели с закруткой в средней части. Они помогут скрыть большую дырочку и подойдут детям. При высоком проколе лучше выбирать сережки с закруткой в верхней части.

Пусеты с висюльками являются универсальными. Они смотрятся более празднично и хорошо сочетаются с вечерними нарядами. Нужно учитывать вес изделий. Массивные модели не стоит носить ежедневно – только в особых случаях. Замок на серьгах-пусетах может быть винтовым и прижимным. Первый вариант является более надежным. Он снижает риск потери изделия. Его можно рекомендовать детям и женщинам, предпочитающим вести активный образ жизни.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июля
6 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.