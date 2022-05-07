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В УПЦ попрощались с погибшими украинскими военнослужащими

07.05.2022 / 12:40
В УПЦ попрощались с погибшими украинскими военнослужащими
Источник: Центр информации УПЦ
На Волыни отпевание погибшего Защитника Украины Владимира Савчука в Свято-Димитровском храме села Бережница возглавил протоиерей Тарасий Огородников

Священники Волынской, Черновицко-Буковинской, Винницкой, Харьковской, Александрийской и Полесско-Сарненской епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на Волыни отпевание погибшего Защитника Украины Владимира Савчука в Свято-Димитровском храме села Бережница возглавил протоиерей Тарасий Огородников.

Погибший занимал должность директора местной школы, был активным деятелем в жизни общества, был участником АТО и с начала активной фазы войны защищал страну в рядах ВСУ.

Викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ епископ Хотинский Вениамин возглавил чин отпевания погибшего воина Василия Глинского.

Отпевание состоялось в Свято-Успенском Куливецком монастыре, прихожанином которого был усопший Герой. Епархия выражает соболезнование семье героя и просит всех молиться за упокой его души.

В Винницкой епархии в селе Гавришевка Барского района протоиерей Павел Мироненко совершил отпевание погибшего Защитника Украины Алексея Кучерука.

Митрополит Варсонофий выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Защитника.

В Харьковской епархии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи поселка Снежково совершил чин отпевания еще одного Защитника Украины.

В Светловодске был отпели воина Даниила Авчиникова, героически защищавшего Государство от российских оккупантов на восточном фронте. В последний путь Героя проводили священники Александрийской епархии и жители города. Похоронили воина на Аллее Славы городского кладбища.

В Полесско-Сарненской епархии простились с убиенным воином Орестом Дубровецом, 2002 года рождения. Отец погибшего воина Владимир, получив известие о гибели своего сына, не пережил страшную утрату и умер от остановки сердца.

Погибшего Героя и его отца в Свято-Покровском храме мужского монастыря села Хотынь Березновского района отпел протоиерей Игорь Коспа.

Вечная память погибшим Защитникам Украины.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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